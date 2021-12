Mbappé verhuist deze winter niet naar Real Madrid

Kylian Mbappé maakt het seizoen af bij Paris Saint-Germain. “Dat staat voor 100 procent vast”, zei de aanvaller voor de camera van CNN. De 23-jarige Fransman heeft een aflopend contract. PSG kan nog een transfersom voor hem vragen als hij tijdens de winterstop vertrekt. “Maar ik ga niet weg in januari”, stelde Mbappé. “Ik wil alles geven in de strijd om de Champions League, de landstitel en de Franse beker.” Voor het seizoen wilde Mbappé naar Real Madrid verhuizen. “Ik was toen eerlijk. Maar ik ben blij dat ik ben gebleven. Het is leuk om met Lionel Messi en de andere jongens te spelen.”