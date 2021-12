Mazzu verkozen tot beste trainer: ‘Ongelooflijk wat er gebeurt met Union’

Eerst mocht Hugo Siquet van Standard een prijs in ontvangst nemen. Hij kroonde zich tot beste nieuwkomer in de Jupiler Pro League. Niet veel later werd de naam van Mazzu afgeroepen.

Mazzu won voor de tweede keer in zijn carrière de Trofee Raymond Goethals. Hij beantwoordde het afgelopen jaar het best aan de figuur van de iconische trainer en zijn manier van werken. De winnaar kreeg 53 stemmen van de jury, meer dan Philippe Clement (26) en Wouter Vrancken (20).

Wielerlegende Eddy Merckx reikte de prijs samen met ex-minister Guy Vanhengel uit. “Een hele eer”, zou Mazzu daarover zeggen. “Merckx is un grand monsieur in de sportwereld.”

Hij vervolgde: “Het gaat niet om mijn werk alleen, wel om het werk van de hele staf en spelers. Ik ben heel trots. Raymond had een geweldige carrière, ik droom ervan om dat ooit te verwezenlijken.” Om er al grappend aan toe te voegen: “Wat ons bindt? De sigaret.”

Zwaar programma

De coach kreeg de prijs voor de prestaties die hij neerzet met Union. Als promovendus staan de Brusselaars momenteel aan de leiding in 1A, met zes punten voorsprong op Club Brugge. “Weet je, vorig seizoen moesten we kampioen worden. Nu is het ongelooflijk wat er gebeurt. Het kan een verrassing zijn, maar die jongens verdienen het. Ons geheim? De goesting om samen te zijn.”

Na de winterstop volgt een zwaar programma voor Union met wedstrijden tegen Club Brugge, Racing Genk, Anderlecht en Antwerp. Komend weekend komt AA Gent op bezoek in het Dudenpark. “Voor ons zijn dat ‘gemakkelijke’ matchen op mentaal vlak”, verraste Mazzu. “Zij zijn het eigenlijk verplicht om in de top vier te eindigen. Voor ons hoeft dat niet per se.”