Mazepin staat voor verscheurende keuze: formule 1 of Poetin

Vorig seizoen, na de Spaanse grand prix, dreigde Dmitri Mazepin ermee de geldkraan dicht te draaien als zijn zoon en Mick Schumacher niet van auto wisselden. De Russische miljardair kon maar niet begrijpen waarom de jonge Duitser systematisch de snelste Haas-coureur was. Teambaas Gunther Steiner gaf toe. De man kon ook niet anders. Haas overleefde eind 2020 alleen door de 23-jarige Nikita Mazepin samen met het geld van diens vader binnen te halen: meststofreus Uralkali werd hoofdsponsor.

Een dik jaar later liggen de kaarten helemaal anders. Nu de internationale gemeenschap zich keert tegen alles wat Russisch is, haalde Haas tijdens de wintertests in Barcelona al de logo’s van sponsor Uralkali van de auto. En momenteel wordt bekeken of Haas sowieso doorgaat met Uralkali en Mazepin. Vandaag wordt zijn fortuin op 1,19 miljard euro geschat.

Ferrari staat klaar om bij te springen als Haas de Mazepins dumpt. De Italianen leveren sowieso al hun motor aan Haas. Er kan best nog wat geld bovenop. En vooral: zo zou Ferrari onderdak vinden voor Antonio Giovinazzi, vorig jaar nog bij Alfa Romeo en beschermeling van het rode huis.

Neutrale vlag

Het net rond Mazepin lijkt zich inderdaad te sluiten. Van de F1-bazen mag hij op dit moment nog wel racen, op voorwaarde dat hij dat onder neutrale vlag doet en dus niet als Rus. In Engeland gingen ze al verder: coureurs met een Russische licentie zijn straks niet welkom in Silverstone, onder welke vlag ook. Het is niet uitgesloten dat andere landen zullen volgen.

Er staat voor de Mazepins echter nog veel meer op het spel: de band tussen vader Dmitri en Vladimir Poetin. Ze raakten bevriend in de jaren tachtig, toen de latere president van Rusland voor de geheime dienst werkte en de latere oligarch bij het leger was. Mazepin werd later schatrijk in de bedrijfswereld.

Hun band is vandaag nog altijd heel sterk. In januari ging Mazepin uitgebreid praten met Poetin, officieel over de ontwikkeling van de meststoffensector. Op 24 februari, de dag waarop de Russen binnenvielen in Oekraïne, vergaderde Poetin in het Kremlin met 37 oligarchen om het effect van westerse sancties te bespreken. Mazepin was een van de genodigden.

Dat is voor alle betrokken partijen een vervelende situatie. Voor de Mazepins, maar ook voor de F1. Er wordt dan ook zwaar onderhandeld over de sportieve toekomst van Nikita Mazepin. Hij moet nu een document tekenen waarin hij afstand neemt van de Russische invasie in Oekraïne. Serieus dilemma ook voor vader Dmitri: kiezen tussen het F1-zitje van zijn zoon of de man onder wiens beschermende invloed hij schatrijk werd.

Komt Mazepin over twee weken aan de start in Bahrein, dan zal de vader niet meer op de koffie moeten bij Poetin.