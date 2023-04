Max Verstappen wint maar imponeert niet in Australië

In Melbourne valt altijd iets te beleven. Toen hij in ronde 12 met sprekend gemak de Mercedes van Lewis Hamilton voorbijstak, zag iedereen Max Verstappen al naar een rustige overwinning rijden. Maar het circuit van Albert Park is bekend om zijn muren heel dicht bij de piste. Alexander Albon dreunde er al heel vroeg tegen. Rode vlag en herstart.

Wat later, met nog vier ronden te gaan, zocht ook Kevin Magnussen de muur op. Opnieuw rode vlag en herstart. De eerste 53 ronden van de Australische grand prix waren plots niet meer dan een lange kwalificatie voor een koers van nog een drietal ronden. Hamilton kreeg plots nog een kans om de foeterende leider Verstappen in te halen. Wie na de herstart als eerste door de eerste bocht ging, zou zo goed als zeker winnen.

Ondertussen was de rest van het veld compleet opgenaaid. Carlos Sainz reed in op Fernando Alonso. Ook Esteban Ocon, Pierre Gasly, Nyck de Vries en Logan Sargeant crashten. Meteen gold opnieuw rode vlag. De voorspelbare slapstick volgde: wat nu?

Het reglement bleek een nieuwe herstart voor te schrijven, met het klassement van bij de vorige herstart. Maar aangezien de formatieronde na herstart meetelt als koersronde, zou de race voorbij zijn zodra de auto’s over de streep gingen. De nieuwe start was meteen de finish.

Max Verstappen overleefde het allemaal. De brokken en herstarts, maar ook zijn mindere weekend. Zo liet hij zich in de (eerste) start laten aftroeven door zowel George Russell als Hamilton. Daar had Verstappen een verklaring voor: “Ik was niet alert genoeg en wilde in die eerste bocht niet al te zeer aandringen, om geen risico’s te nemen. Ik wist immers dat mijn auto beduidend sneller was, en dat het in de race wel voor mekaar zou komen…”

Later in die race, zowat tien ronden voor het einde, maakte Verstappen met een riante voorsprong heel atypisch een fout in de voorlaatste bocht en ging hij door het gras. Gevraagd naar uitleg antwoordde Verstappen met een kwinkslag: “Ik heb even het stadsbestuur geholpen, dat stukje gazon moeten ze niet meer maaien deze week.”

En geen spoor van Sergio Perez in dit verhaal? Klopt. De Red Bull-ploegmaat die van donderdag tot zaterdag overal claimde dat hij dit jaar voor de titel rijdt, verknoeide het al in de kwalificaties. Verstappen zal er niet om gerouwd hebben. (JB)