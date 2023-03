Max Verstappen start vanaf 15e plaats na autopech bij kwalificatie GP Saoedi-Arabië

De motor liep nog, maar er waren problemen met de aandrijving ervan, kreeg Verstappen over de boordradio te horen. Nog even werd in de pit geprobeerd de zaak te herstellen binnen de luttele minuten dat de tweede kwalificatiesessie nog duurde, maar Verstappen legde zijn stuur op de auto en klom eruit. “De aandrijfas brak, dan houdt het op”, zei Verstappen naderhand. “Het is de eerste keer dat we dit probleem hebben. Gewoon accepteren en morgen proberen er het beste van te maken.”

Als de monteurs van Red Bull erin slagen het euvel tijdig te herstellen, kunnen de Formule 1-liefhebbers zich opmaken voor een noodzakelijke en waarschijnlijk spectaculaire inhaalrace van Verstappen, zondag. Per rondje was hij tot dusver ongeveer een halve seconde sneller dan de rest van de coureurs. “Het wordt tricky om de kop te pakken, maar op dit circuit is alles mogelijk”, zei Verstappen. “We hebben een goed tempo, dus we gaan zeker naar voren opschuiven.”

Het onverwachte slechte resultaat van de Nederlander effende de weg voor zijn Mexicaanse teamgenoot, Sergio Pérez. Dat hij in dezelfde auto rijdt als Verstappen, minus de aandrijfproblemen, bleek uit de wijze waarop ‘Checo’, net als vorig jaar naar poleposition reed. Hij was ruim een tiende van een seconde sneller dan de Ferrari van Charles Leclerc, die wegens het vervangen van onderdelen tien plaatsen op de startgrid wordt teruggezet en als twaalfde zal starten.

De 41-jarige tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die in een bijna volledig nieuw gebouwde en uiterst succesvolle knalgroene Aston Martin bezig lijkt aan zijn tweede jeugd, kwalificeerde zich als derde en zal naast Pérez starten op de eerste rij zondag.

Vorig jaar won Verstappen op het razendsnelle circuit van Jeddah, waar de Grand Prix toen werd overschaduwd door een raketaanval niet ver van het circuit op de vrijdag voor de race. De raket kwam neer op een oliedepot van het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco en bleek afgevuurd vanuit Jemen door Houthi-rebellen, die strijden tegen de Jemenitische, door Saoedi-Arabië gesteunde, overheid.