Max Verstappen rijdt ook in Spa-Francorchamps autoritair naar winst, Nederlander op recordjacht met achtste GP-zege op rij

Zou het na zeven overwinningen op rij eindelijk weer eens spannend worden? Max Verstappen moest na een wissel van versnellingsbak pas vanaf de zesde positie starten in Spa-Francorchamps. De pole was daardoor voor Charles Leclerc, al was de Monegask zijn leidersplaats al na de eerste bocht kwijt aan Sergio Pérez, ploegmaat van Verstappen.

Al bleek het allemaal slechts uitstel van executie. In de achtergrond was Verstappen intussen begonnen aan zijn inhaalrace. In de eerste ronde had de Nederlander al twee plaatsen goedgemaakt, Hamilton en Leclerc moesten er niet veel later aan geloven.

Na een pitstop, en switch van softs naar mediumbanden, voerde Verstappen de druk op ploegmaat Pérez op. Nog voor halfweg koers was het moment daar al. Verstappen stak Pérez met DRS voorbij en begon aan zijn onemanshow. Geen moment kwam de achtste (!) opeenvolgende GP-zege in gevaar, de tiende op twaalf races dit seizoen. Fabelachtige cijfers en bijna goed voor een record. Volgende maand kan Verstappen het record van Sebastian Vettel, die in 2013 negen GP’s op rij won, evenaren. En dat uitgerekend in Zandvoort - dat belooft een nog groter gekkenhuis dan gewoonlijk te worden.

Ver in de achtergrond was Red Bull-ploegmaat Pérez de beste van de achtervolgers - hij volgde op liefst 22 seconden. De op de pole gestarte Leclerc mocht mee op het podium. In de slotronde snoepte Lewis Hamilton (4de) nog de snelste rondetijd af van Verstappen. Halve Belgen George Russell en Lando Norris finishten respectievelijk als zesde en als zevende.