Max Verstappen laat in Abu Dhabi zien wie de baas is

Al die heisa na de Brazilië-rel, de beloftes ook: ‘natuurlijk zal ik Perez helpen’. Maar op het einde doet Verstappen gewoon zijn zin en wint hij de race. Wie nog mocht twijfelen, weet dan met zekerheid: Verstappen en niemand anders deelt de lakens uit bij Red Bull.

Vorige week in Sao Paulo zei Red Bull dat Verstappen zijn teamgenoot voorbij moest laten. Perez kan de punten gebruiken om Leclerc te kloppen in de strijd voor de tweede plaats in het kampioenschap. Maar de Nederlander weigert en zegt na afloop dat hij daar zijn redenen voor heeft. “Hij laat zien wie hij echt is”, repliceert Perez. Rel en crisisoverleg. Waarna Perez zegt dat hij te fel reageerde en Verstappen belooft dat hij Perez in Abu Dhabi wel zal helpen.

Ondertussen is Abu Dhabi achter de rug en heeft Max Verstappen zijn vijftiende van het seizoen gewonnen, een absoluut record. En Leclerc is tweede in de eindstand, want hij finishte als tweede, voor Perez. Niets aan de hand als je naar die bovenlaag kijkt. Maar krab ze weg en je ziet dat Verstappen drie keer de kans kreeg om Perez echt te helpen en dat niet deed.

Eén: de start. Perez kwam even piepen maar merkte meteen dat zijn teamgenoot niet bereid was om hem als leider door de eerste bocht te laten gaan. De Mexicaan bond in en bleef tweede. De koers was immers nog lang.

Twee: ronde 32. Verstappen nog altijd één, Perez twee. De Mexicaan lijkt op dat moment een zucht sneller, meldt dat ook via de boordradio. “Ik heb de indruk dat ik sneller kan en tijd verlies achter Max.” In formule 1 betekent dat zoveel als “kan je hem vragen om me voorbij te laten”. Maar langs de andere kant van de radioverbinding blijft het stil. Hier had medewerking van Verstappen een heel verschil gemaakt, want hij had een buffer kunnen vormen tussen Perez en Leclerc. Niet dus.

Drie: in het tweede koersdeel, met Verstappen-Leclerc-Perez in die volgorde, maakt de Nederlander op geen enkel moment aanstalten om wat te vertragen en de Ferrari op die manier wat op te houden, zodat Perez zou kunnen naderen en toeslaan. Verstappen na afloop: “Was dat wel fair geweest?”

En dan zegt Verstappen fijntjes met nog een kleine twintig ronden te gaan: “Mijn banden zijn nog goed, zeg aan Sergio dat hij voluit mag gaan want zijn banden zullen het houden.”

Interpreteer bovenstaande op de juiste manier. Het is geen uitnodiging om mee te doen aan de baggercampagne tegen Verstappen op sociale media, na Sao Paulo. De waarheid is dat de politieke correctheid in formule 1 wil dat het spelletje met de snelste machines wordt geprofileerd als een teamsport.

Niets is minder waar. Verstappen weet dat. Iedereen weet dat: F1 is een individuele sport. Jacky Ickx, ervaringsdeskundige en niet gebonden aan politieke correctheid: “Dat is altijd zo geweest: de eerste die je moet kloppen, is je teamgenoot. Anders besta je niet.”

Een paar jaar geleden zaten we eens aan tafel met een nog jongere Max Verstappen. Toen zei hij al: “Ik ben hier om te winnen. Niet om cadeautjes uit de delen.”

Hij bewees gisteren dat hij dat principe nog altijd huldigt. Dat Red Bull hem deze keer op geen enkel moment vroeg om Perez voorbij te laten of op welke manier ook te helpen, maakte het voor eens en altijd duidelijk: de grote baas bij Red Bull is Verstappen en niemand anders. Zijn macht is legitiem. Want hij heeft ze de voorbije jaren gegrepen met prestaties.