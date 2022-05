Max Verstappen grijpt in Barcelona WK-leiding na wonderbaarlijke ommekeer

Op het circuit waar Max Verstappen zes jaar geleden vanuit het niets naar zijn eerste zege in de formule 1 reed, greep hij zondag op soortgelijke wijze de leiding in de WK-stand. Verstappen kende lang een frustrerende middag, tot zijn rivaal Charles Leclerc opeens uitviel in de Grand Prix van Spanje.

Voor succes in de formule 1 moeten zowel mens als machine feilloos zijn. Vooraf was al duidelijk dat de race op het circuit van Catalonië een uitdaging zou worden voor allebei. Met een temperatuur van 36 graden en bloedheet asfalt waarop bijna een ei gebakken kon worden, wachtte er een uitputtingsslag.

Voor Verstappen en Leclerc waren de omstandigheden vooral listig met oog op hun titelstrijd. Daarin ontlopen ze elkaar nauwelijks, dus was het zaak om foutloos te blijven. In de Spaanse hitte dreigde er alleen in elke bocht ellende, zo merkte Verstappen al vroeg in de wedstrijd.

Bijna een halve race leek niets te gaan zoals Verstappen wilde. Door een windvlaag die hem verraste, belandde hij in de grindbak. Toen hij daar eenmaal uit was, zaten er opeens twee auto’s tussen hem en Leclerc. De kans op de zege was daarmee vrijwel nihil geworden.

Vervolgens zat hij bijna twintig rondjes vast achter de tragere Mercedes van George Russell. Net als in de kwalificatie op zaterdag kampte Verstappen met een probleem in zijn DRS-systeem. Via dat systeem kunnen coureurs met een druk op de knop tijdelijk hun achtervleugel openen als ze minder dan een seconde achter een andere auto zitten. Met de inhaaltruc winnen ze zo’n 10 kilometer per uur. Dat was precies de snelheid die Verstappen miste om Russell gedecideerd te kunnen inhalen.

Ronde na ronde liep de ergernis op in Verstappens cockpit. Hij mopperde op zijn team en vervloekte de DRS-knop die hij ‘vijftig keer’ moest indrukken. Na de race erkende hij dat hij gefrustreerd rondreed. “Ik probeerde gefocust te blijven”, zei hij. “Je verliest heel veel tijd en ik had heel vaak de kans om Russell in te halen, en dan werkt de DRS niet. Het is niet fijn als zulke dingen gebeuren.”

Ondertussen reed Leclerc kalmpjes weg van hem. De Ferrari-rijder profiteerde van Verstappens geworstel, reed stoïcijns zijn rondes en was ruim tien seconden los van de rest van het veld toen in ronde 27 van de 66 opeens alles veranderde. Leclercs Ferrari-motor maakte een raar geluid en begon te sputteren. De Monegask wist direct dat het einde race was. Met een slakkengang reed hij terug naar zijn team, waar hij zijn auto in de garage parkeerde. Het kostte hem een nagenoeg zekere overwinning.

“Het probleem kwam vanuit het niets”, zei Leclerc gelaten voor de camera bij het Britse Sky Sports. De race was op dat moment nog bezig en Leclerc vermoedde toen al dat hij de WK-leiding zou kwijtraken aan Verstappen. “Maar dat geeft niet, het gaat om onze eigen prestaties en die zijn goed. We moeten nu vooral begrijpen waarom dit is gebeurd en het oplossen.”

Toch zal zijn uitvalbeurt hem enigszins zorgen baren als het gaat om het kampioenschap. In Imola toonde hij zich als coureur niet onfeilbaar, toen hij door overijverig rijden een podiumplek vergooide met een fout. En in Spanje was het dus zijn Ferrari-motor die kwetsbaar bleek.

Verstappen liet in de eerste races van dit seizoen veel punten liggen door twee uitvalbeurten die waren gerelateerd aan brandstofproblemen. Inmiddels lijkt op dat vlak het grootste euvel opgelost. Sterker: Verstappen won dit seizoen alle races die hij finishte.

In een auto die heel blijft, is hij simpelweg de snelste. Zelden maakt hij nog fouten en als er een kans is om de concurrentie pijn te doen, grijpt hij die. Dat liet hij zondag andermaal zien. Na het uitvallen van Leclerc reed hij in Barcelona relatief simpel naar zijn derde zege op rij. In één race veranderde voor de wereldkampioen zo een achterstand van negentien punten in het WK in een voorsprong van zes punten.

Het opmerkelijke raceverloop van zondag deed enigszins terugdenken aan de GP op het circuit de Barcelona-Catalunya op 15 mei 2016, waar Verstappen bij zijn debuut voor Red Bull als 18-jarige direct zijn eerste formule 1-race won. Er werd vooraf niets verwacht van hem, tot opeens de soevereine Mercedessen voor zijn neus crashten en hij toesloeg.

Hij was toen een coureur die in Spanje de wereld overtuigde van zijn unieke talent, maar ook nog veel moest leren. Bij zijn volgende zege op datzelfde circuit, 23 overwinningen later, is hij 24 jaar en de regerend kampioen die in ‘zijn’ Barcelona misschien wel een belangrijke stap zette naar zijn tweede wereldtitel.