Max Verstappen en Charles Leclerc, de nieuwe oude rivalen

Morgen staat de tweede grand prix van het jaar al op het programma. Op het verschroeiend snelle en toch wel gevaarlijke circuit van Jeddah. Max Verstappen en Lewis Hamilton, toen verwikkeld in volle eindstrijd voor de titel, reden er elkaar net niet af in de eerste bocht. Later in de koers botsten ze zelfs. Helemaal in de lijn van wat het seizoen tot dan had geserveerd. 2021, dat was immers ‘Hamilton contra Verstappen’, versie ‘kinderen niet toegelaten’.

Maar zie. De nieuwe auto’s kwamen vorige week aan de start van de eerste grand prix, en de Mercedes van Hamilton lijkt geen alaam meer voor de titel. De Red Bull van Verstappen nog wel. Maar dan zal de regerende wereldkampioen wel voorbij de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz moeten. Bahrein leerde ons vorige week immers dat Ferrari zijn huiswerk wel zeer goed heeft gemaakt. Misschien wel de beste machine heeft. Maar ook dat Leclerc zich doorheen alle sessies, van vrije trainingen tot kwalificaties en race, nu al profileerde als de nummer één van de rode stal.

Natuurlijk sluimert bij het grote publiek al wat heimwee naar de homerische duels die Hamilton en Verstappen vorig jaar opvoerden. Maar de nieuwe situatie heeft het potentieel om minstens even boeiend te worden. En vooral: even controversieel.

Charles Leclerc. Beeld Photo News

Charles Leclerc en Max Verstappen kennen elkaar immers al lang. In Bahrein waren ze na de finish opvallend hoffelijk toen ze elkaar kruisten, maar in de paddock weet iedereen beter: Max en Charles raken moeilijk door dezelfde bocht. In 2019, eerste seizoen van Leclerc bij Ferrari, duwde Leclerc er Max af in de eerste bocht van Suzuka. In Silverstone kon je bij momenten geen twee vingers tussen hun auto’s steken. En in Oostenrijk buffelde Verstappen voorbij de Monegask met die instelling van: je wijkt of we botsen.

In de interviews na de race viel toen op een bepaald moment iets in de trant van ‘het is altijd zo geweest’. Uitvlooien wat daarmee werd bedoeld, is makkelijk: jaag ‘Leclerc’ + ‘Verstappen’ + ‘karting’ in de zoekrobot van YouTube, en een paar seconden later zit je te kijken naar twee broekventjes die bonje hebben. Toen al. En het zo grof speelden dat ze beide gediskwalificeerd werden. Samen door de bocht, het stond toen al niet in hun handleiding.

Meer dan tien jaar later is er niets veranderd. En dat is niet omdat de Monegask en de Nederlander van nature uit een bloedhekel aan elkaar hebben. Wel omdat ze met eenzelfde mentaliteit achter het stuur zitten: ‘wijken’ of zelfs ‘ruimte laten’, het is niets voor hen. Van Verstappen weet iedereen dat. Max praat immers vaak zoals hij racet: rechtuit rechtaan, niemand ontzien. Charles legt het met meer fluwelen bewoordingen uit en kijkt met Bambi-oogjes in de camera. Een beetje moeder neemt hem zo mee naar huis voor dochterlief. Maar probeer hem op het asfalt niet af te pakken wat hij als het zijne beschouwt. Inderdaad: precies dezelfde mentaliteit die Max Verstappen in zijn stuurslag stopt. Het was er vorige zondag in Bahrein al aan te zien: in de start schoof Leclerc als een raket naar rechts om Verstappen te blokkeren.

Max Verstappen. Beeld Photo News

Zeer interessant wordt het, hoe die twee nu met elkaar zullen omgaan. Temeer omdat er vorige zondag in Bahrein iets zeer opmerkelijks gebeurde. Max en Charles wisselden na bijna twintig ronden meermaals van positie, in wat toch best een intens duel was. Maar op geen enkel moment had je het gevoel ‘dit loopt slecht af’. Een gevoel dat er vorig jaar in Jeddah, Monza of Silverstone wel was, toen het nog Verstappen contra Hamilton was.

Waarnemers die het verleden van Max en Charles kennen, konden dat moeilijk kaderen. Martin Brundle, ex-coureur en de meest gerespecteerde tv-consultant in de paddock, merkte het ook: “Het viel op dat Max met veel respect duelleerde. Hij reed veel minder agressief dan hij vorig jaar deed tegen Hamilton. Meer zelfs: hij bleef ook beheerst toen Leclerc een keertje wel heel scherp en agressief naar binnen sneed. Strange.”

Een mogelijke verklaring voor Verstappens ingetogenheid is dat hij Leclerc kent, en weet dat die ook nooit inbindt. Of misschien was het een tijdelijke hoffelijkheid die zal vervagen, als de punten straks duurder worden. Tenzij de zeer brede piste van Bahrein een factor was - meer ruimte om proper te duelleren. In die optiek wordt Jeddah dit weekend bijzonder leerrijk. Niet alleen gaat het er bloedsnel, de piste is er ook heel wat smaller, en met blinde bochten. Kortom: perfect voor aflevering 2 van ‘Charles contra Max’.