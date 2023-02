Mauri Vansevenant wint slotrit met aankomst bergop in Ronde van Oman, maar: ‘Ik zal nooit een veelwinnaar worden’

Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep) was een klein beetje teleurgesteld dat hij de eindzege in de Ronde van Oman met het allerkleinste verschil aan zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Matteo Jorgenson (Movistar) had moeten laten. Tegelijk was Vansevenant vooral “trots en gelukkig”. Zijn prestatie op Green Mountain mocht dan ook gezien worden. Op de zes kilometer lange slotklim van de Ronde van Oman toonde Vansevenant zich de sterkste van een kleine kopgroep. Matteo Jorgenson stierf op de eindmeet in Vansevenants wiel, maar stelde wel zijn eerste plaats in het klassement veilig.

“Ik wist dat Jorgenson een prima renner is, want ik ken hem al sinds de beloften”, blikte Mauri Vansevenant na de laatste etappe in Oman terug. “Meestal ben ik op de iets langere beklimmingen de betere. Het feit dat Jorgenson nu bij mij kon blijven, bewijst dat hij in goeden doen is. Eén secondje is natuurlijk niet veel, maar ik moet er ook niet van wakker liggen. Ik zou niet weten waar ik die seconde nog had kunnen terugwinnen. Ik heb iedere dag op de limiet gereden. Ook de laatste rit was lastig. Een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent op de slotklim en de hitte maakten het erg zwaar. Ik wachtte tot de laatste twee kilometer om vol gas te gaan, met succes dus.”

Mauri Vansevenant met vader Wim, zus Steffi en mama Vicky, die mee zijn gereisd naar Oman. Beeld Photo News

900ste voor Lefevere

In plaats van lang stil te staan bij de gemiste rondewinst, focust Vansevenant (terecht) op de behaalde ritwinst. Het was trouwens de 900ste keer dat een renner van Patrick Lefevere de bloemen in ontvangst mocht nemen: duizelingwekkende cijfers. Voor Vansevenant zelf was het pas zijn tweede overwinning als professioneel wielrenner.

“Mijn eerste profzege, de GP Industria 2021, vind ik nog altijd de mooiste. Maar dit doet natuurlijk ook deugd. Met de ploeg hebben we een mooi rondje gereden. Of ik een beetje op revanche teerde, omdat ik vorig jaar geen enkele keer kon winnen? Niet per se. Het was in 2022 ook niet superslecht, hé. Gezien de omstandigheden heb ik er nog het beste van gemaakt.”

Vlekkeloze winter

Met ‘omstandigheden’ bedoelt Vansevenant een verstoorde voorbereiding in de winterperiode. Dan verliep deze winter veel voorspoediger dan die van een jaar geleden. “Het feit dat ik nu weinig tegenslag heb gekend, is het grote verschil”, merkte de zoon van ex-prof Wim Vansevenant nog op. “Als je een vlekkeloze voorbereiding kan doormaken, kan je in dit soort werk mee tot in de finale. Ik heb alleszins een solide basis om op verder te werken.”

In afwezigheid van absolute kopmannen Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe kreeg Vansevenant in Oman een vrije rol. En het jeugdige talent vulde die rol perfect in. Toch blijft het voor Vansevenant moeilijk inschatten waar zijn limieten liggen.

“Het kleinere rondewerk? Ik weet het niet. Daar moet ik nog meer matuur in worden. Kijk, een veelwinnaar ben ik nooit geweest en zal ik nooit worden. In het sprinten, tijdrijden en dalen kom ik doorgaans iets te kort. Op die manier gaan er nooit tien winstkansen per jaar komen. Maar ik kan wel mijn mannetje staan om ploegmaats in finales te helpen.”

In die zin moet Vansevenant straks een belangrijke pion voor Remco Evenepoel worden in de Waalse klassiekers. Later op het seizoen hoopt Vansevenant op een selectie voor de Tour.