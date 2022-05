Mauri Vansevenant mikt in zijn tweede grote ronde op enkele mooie finales, maar… ‘Een echte kopman word ik nooit’

Definieer je functie eens in deze Ronde van Italië, Mauri.

Vansevenant: “Ik heb een redelijk vrije rol. De ploeg werd in de eerste plaats gebouwd rond onze spurttroef Mark Cavendish en dan verder aangevuld met jongens die af en toe hun kans mogen gaan. Daar hoor ik bij. In de vlakkere etappes, zoals zondag, probeer ik mijn ding te doen om ‘Cav’ zo goed mogelijk te positioneren. Als het lastiger wordt, krijg ik een vrijgeleide.”

Laat je dat kamikazewerk in de voorbereiding van de sprint uit zelfbehoud niet beter over aan Van Lerberghe, Ballerini en Morkov?

“Ja, maar in mijn geval praten we niet over de slotfase, eerder over een kilometer of vijf van de finish. Ik ben altijd blij als ik uit die hectiek ben. Zo’n spurt verloopt vaak met het mes tussen de tanden, zonder nadenken. Het risico op valpartijen is groot. Ik deins er niet voor terug om me ertussen te smijten, maar om echt te wringen en mijn schouder te zetten kom ik wat vermogen tekort. Maar bon, alle kleine beetjes helpen, details kunnen het verschil maken. Dus doe ik graag mijn duit in het zakje.”

Die ‘Grande Partenza’ in Hongarije was anders niet bepaald jouw ding.

“Er zat inderdaad weinig in voor mij. Op de aankomstklim van vrijdag werd wel hard gekoerst, maar wegrijden of megabressen slaan was onmogelijk. Bij aanvang van zo’n grote ronde is iedereen nog fris en gretig. In de typische nervositeit die dat met zich meebrengt, bestaat mijn opdracht er vooral in om overeind te blijven en zonder kleerscheuren te overleven. Vanaf nu kan ik mijn ritjes uitpikken.”

Welke heb je precies aangestipt?

“Nog geen enkele. In tegenstelling tot vorig jaar, in de Vuelta, deed ik dat nu bewust niet. Het is de belangrijkste les die ik in mijn groterondedebuut heb geleerd. Je mag dan wel denken: ‘Dít of dát is een rit voor mij’, het zijn de benen die spreken. En die krijg je niet op bestelling. Ik laat het gewoon op me afkomen. En hoop enkele finales te kunnen rijden.”

‘Tappa 4’, met aankomst op de Etna, lijkt je vandaag wel een eerste mooie kans te bieden. Ken je de klim?

“Ik weet dat hij twee jaar geleden in het rittenschema zat (de Ecuadoriaan Caicedo won voor Visconti en Harm Vanhoucke, JDK). Maar voorts: neen. Ik reed hem nooit eerder op. En ben hem dus ook niet op voorhand gaan verkennen. Omdat... tja, ’t is bergop fietsen, hé. Eigenlijk vrij simpel. Ik heb er zelf geen behoefte aan. Met alle moderne hulpmiddelen die tegenwoordig voorhanden zijn, kun je perfect inschatten wat je te wachten staat. Je hoeft je daar niet speciaal voor te verplaatsen.”

Koester je stiekem klassementsambities?

“Het is niet mijn eerste prioriteit. Maar ik ga nu ook niet met opzet tijd proberen te verliezen.”

In de GP Industria & Artigianato behaalde je vorig jaar je eerste en tot dusver enige profzege. Je werd ook derde in de Trofeo Laigueglia en zevende in de Settimana Coppi-Bartali. En bij de U23 won je de Ronde van Aosta/Mont Blanc en was je vijfde in de Ronde van Lombardije. Wat heb jij met Italië?

“Ik ben hier wel graag. Het is een mooi land, ook al heb ik voorlopig meer gezien van het rijke noorden dan van het wat armere zuiden. De Italiaanse cultuur spreekt me aan. En het lekkere eten, natuurlijk. (lacht) Sportief gezien denk ik dat de Italiaanse beklimmingen me misschien beter liggen dan pakweg de Spaanse of Franse.”

Na Luik-Bastenaken-Luik kreeg je, terecht, tonnen lof toegezwaaid voor het werk dat je opknapte in dienst van Remco Evenepoel. Jij lanceerde hem op La Redoute naar de overwinning, maar…

(afwerend) “Niet alleen ik, hé. Het was een collectieve prestatie. De voltallige ploeg sloofde zich onderweg uit om hem in een zo goed mogelijke positie in de finale te brengen. Dat harde werk begon al in Luik en ik was gewoon ‘de laatste in de rij’. En uiteindelijk denk ik dat Remco de zege vooral aan zichzelf te danken had. Hij was ongelooflijk sterk.”

… moet je niet hoger mikken dan de louter dienende rol die je jezelf vaak toedicht?

“Waarom? Zo is het perfect voor mij. Ik voel me er comfortabel bij. In die rol komen mijn capaciteiten het best tot uiting. Ik weet van mezelf dat ik nooit een uitgesproken kopman zal zijn. Daarvoor ben ik te weinig afwerker. Laat me dit dus nog maar een paar jaar blijven doen.”

Ambieer je dan zelf niet eens de eerste viool in LBL?

“In een hele goeie dag misschien wel. Als ik met de allerbesten mee over de Roche-aux-Faucons geraak. Maar dan nog zal het plaatje volledig moeten kloppen, want mijn winstkansen in een rappe sprint zijn zeer beperkt.”

Liefst van al functioneer je in de schaduw van een kopman, zeg je.

“Ja. Dan kan ik rustig mijn ding doen, zonder al te veel druk. Ideaal. Ik haal daar voldoening uit.”

Volg jij zoiets als een stappenplan, wat de grote ronden betreft? Vorig jaar Vuelta, dit jaar Giro, in 2023 de Tour?

“Niet echt. Ik ben zeker sterker uit die Vuelta gekomen. Dat voelde ik in de koersen erna. Mijn motor was groter geworden en, eenmaal op toerental, bleef hij draaien. Hopelijk doet deze Giro, die nog een pak lastiger is, me opnieuw zo’n stap zetten. Al is de kans groot dat ik in 2023 opnieuw de Ronde van Italië rijd. Ik vrees dat de Tour nog te vroeg zal komen.”