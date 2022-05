Matthias Casse moet genoegen nemen met zilver op EK judo

Het strekt Matthias Casse tot eer dat hij nooit doet alsof. Hij weigert om als wereldkampioen en mondiale nummer één in zijn gewichtsklasse (-81 kg) in de rol van underdog te kruipen. Hij spreekt altijd zijn ambities uit en accepteert de druk die bij zijn status hoort. Als het niet helemaal naar wens loopt, steekt hij zijn ontgoocheling ook niet weg. Zaterdag in Sofia haalde hij zijn zilveren medaille niet met de glimlach op, eerder met een verbeten trek om de mond.

“Ja, omdat ik het podium op moest onmiddellijk na de finale, na een nederlaag”, zegt Casse. “Terwijl zilver zeker niet slecht is. Ik sta voor de vierde keer op rij op het EK-podium, zoveel judoka’s lukt dat niet.”

Op zijn 25ste mag zijn palmares er wezen. Goud, twee keer zilver en brons op het EK, goud en zilver op het WK en brons op de Spelen. Alleen Robert Van de Walle staat een trede hoger dan Casse bij de Belgische mannen. Casse: “Olympisch goud is het enige dat ontbreekt. Voorts heb ik alles al gewonnen. En een EK-medaille is een EK-medaille: mijn erelijst blijft groeien. Al had ik er uiteraard liever een titel aan toegevoegd.”

Eén man bleek te sterk voor Matthias Casse in de Armeets Arena: Tato Grigalashvili. De Georgiër staat tweede op de wereldranking en had nog een eitje te pellen met Casse. Grigalashvili was niet vergeten dat Casse hem in Tokio van het olympisch podium en op het WK van de wereldtitel had gehouden. Die rekening wilde Grigalashvili zaterdag vereffenen.

Zijn vurige temperament speelt Grigalashvili vaak parten maar zaterdag niet. De Georgiër vocht geduldig en raakte niet gefrustreerd omdat hij niet meteen kon scoren. Tegelijk kreeg Casse al snel twee bestraffingen die hem verplichtten om meer risico te nemen. Met als resultaat een schouderworp en waza-ari tegen. Plus nog een derde shido erbij: game over.

“Sinds januari zijn er nieuwe regels: als je op twee handen of ellebogen tegelijk landt, krijg je een strafpunt. Heel discutabel. Maar zo was mijn kans om terug te vechten wel verkeken. Ook de regels rond kumikata (de greep van het judopak, VH) zijn veranderd, wat in het voordeel is van Grigalashvili. Hij heeft daar zijn judo beter op afgesteld. Daar moet ik in de toekomst wat op vinden. Dat gaat een kat-en-muis-spelletje worden: wie vindt een nieuwigheid om de ander te verrassen.”

De Antwerpenaar gaat nu een lange trainingsperiode tegemoet. Pas in juli plant hij een nieuwe competitie, met de Grand Slam van Boedapast. Het voornaamste doel is het WK in oktober in Tashkent. “En dan moet het goed zijn. Sinds de Spelen heb ik technisch en fysiek stappen gezet maar dat kan nog gefinetuned worden zodat ik tijdens mijn kampen meer tot scoren kan komen.”

Sami Chouchi, zesde op de wereldranking in de categorie tot 81 kilo, kon zich zaterdag in Sofia makkelijk verzoenen met zijn bronzen medaille, zijn tweede op een EK na zilver in 2018. “Door de geboorte van mijn dochter was mijn voorbereiding serieus verstoord en ik stond hier dus niet in topconditie. Ik ben content met wat ik nu in handen heb.”

In de kwartfinale moest de Brusselaar zijn meerdere erkennen in Hiervorh Munikian, 38ste op de wereldranking maar wel de Europese juniorenkampioen van 2018. Met twee waza-ari’s werd Chouchi verwezen naar de herkansingen, daarin bleef hij dan foutloos.