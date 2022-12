Matthias Casse knokt zich naar brons op Masters, Chouchi en Willems grijpen ernaast

Het was werkendag voor judoka Matthias Casse woensdag op de Masters in Jeruzalem. De vice-wereldkampioen had meer dan zeven minuten nodig om een bronzen medaille uit de brand te slepen tegen de Italiaan Antonio Espositio (IJF 22). De 25-jarige Antwerpenaar, tweede op de wereldranking, had eerder ook al verlengingen nodig om die andere Belg, Sami Chouchi (IJF 9), in de kwartfinale te verslaan.

In de halve finale verloor Casse dan weer na een golden score tegen vice-olympisch kampioen Saeid Mollaei. De Georgiër Tato Grigalashvili versterkte zijn positie als nummer één door de Masters, het meest prestigieuze toernooi na het WK en EK, te winnen.

Sami Chouchi Beeld AFP

Alle andere Belgen moesten Jeruzalem gisteren met lege handen verlaten. Sami Chouchi knokte zich via de herkansingen naar de kamp om het brons maar liet zich daarin verrassen door de Fransman Alpha Oumar Djalo (IJF 16). En dat terwijl de 29-jarige Brusselaar ’s ochtends nog overtuigend kon winnen van de Kazak Abylaikhan Zhubanazar (IJF 35) en de Duitser Tim Gramkow (IJF 26) - tot hij dan op Casse stootte.

Ook Gaby Willems (IJF 19) greep net naast een medaille in de categorie tot 70 kilo: zij verloor de kamp om het brons van de Japanse Saki Niizoe (IJF 3). De Luikse judoka legde voorheen een prima parcours, met zeges tegen de Britse Kelly Petersen Pollard (IJF 14), Australische Aoife Coughlan (IJF 7) en de Kroatische Lara Cvjetko (IJF 6) - tot ze in de halve finales haar meerdere moest erkennen in de Oostenrijkse Michaele Polleres (IJF 10).

Abdul Malik Umayev (IJF 36) ging er in de eerste ronde al uit ging bij de -73 kg na verlies van de Oezbeek Akhadov (IJF 24).