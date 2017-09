Matteo Trentin soleert naar zege in Primus Classic - Zamparella pakt de bloemen in Memorial Marco Pantani

One week after capping off #LV2017 with an emphatic win, @MATTEOTRENTIN scored another victory for the team: https://t.co/DoF4gfaE1e pic.twitter.com/hQj3ihTSD1

De 28-jarige Italiaan haalde het na 199,6 km solo in Haacht. In de slotfase ontdeed Trentin zich van de Luxemburger Jean-Pierre Drucker, die tweede werd in de laatste belangrijke eendagswedstrijd voor het WK wielrennen in Bergen. In de sprint van een achtervolgende groep reed de Duitser André Greipel naar de derde stek. Op de erelijst is Trentin, recent winnaar van vier etappes in de Vuelta, de opvolger van zijn Colombiaanse ploeggenoot Fernando Gaviria, die vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen won.

Eindwinst voor Mads Pedersen in Ronde van Denemarken

Max Walscheid heeft de slotrit in de Ronde van Denemarken (2.BC) op zijn naam gebracht. De Duitser van Sunweb sprintte vandaag na 198 km tussen Ebeltoft en Aarhus naar de zege, voor de Denen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Michael Carbel Svendgaard (Team Virtu Cycling). De eindzege gaat naar Pedersen, die sinds de derde etappe de leiderstrui droeg.De ontsnapping van de dag kwam op naam van vier vluchters: Zandos Bizhigitov (Astana), Lorenzo Fortunato (Bardiani-CSF), Paul Ourselin (Direct Energie) en Tim Ariesen (Roompot-Nederlandse Loterij). Ruim vier minuten bonus wist het kwartet bij elkaar te fietsen, in het peloton was het Trek-Segafredo dat voor leider Pedersen de wedstrijd controleerde.



Even was er opschudding onderweg toen het peloton op het plaatselijke circuit even werd gehinderd door een opblaasbare boog die lucht verloor. Het tempo lag hoog in het slot en de vluchters werden op zo'n 15 km van het eind bij de lurven gevat.



Dat was het sein voor enkele aanvallers om leider Pedersen te bestoken. Zo probeerde Michael Valgren, op een tweede stek op negen seconden, te ontsnappen, maar zonder succes. Ook enkele andere jongens probeerden nog met een late uitval te verrassen, maar het werd een sprint en daarin toonde de 24-jarige Walscheid zich de snelste, goed voor zijn eerste zege van het seizoen.



Pedersen werd nog tweede in die sprint en is eindwinnaar, met 15 tellen bonus op zijn landgenoot Valgren. Casper Pedersen, winnaar van de openingsrit, vervolledigde het eindpodium. Het is voor Pedersen zijn tweede eindzege in een rittenkoers dit jaar, eerder won hij de Ronde van de Poitou Charentes (Fra/2.1) en kroonde hij zich dit jaar ook tot Deens kampioen.