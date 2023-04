Mathieu van der Poel wint snelste Parijs-Roubaix ooit, Van Aert rijdt lek op cruciaal moment

De vroege vlucht is nooit kansloos in Parijs-Roubaix. Daardoor wilden heel wat renners in de juiste ontsnapping zitten. Het gevolg: een razendsnelle openingsfase. Na één uur koers had het peloton meer dan 51 kilometer afgelegd. Een halfuur later, net voor de eerste kasseistrook, ontstond er een kopgroep van vier renners. De namen: Jonas Koch, Derek Gee, Sjoerd Bax en Juri Hollmann.

Vanaf de eerste kasseien regende het valpartijen. Ex-winnaar Peter Sagan maakte een harde smak en stapte uit koers. Soudal-Quick.Step kreeg dan weer af te rekenen met heel wat materiaalpech. Ook Wout van Aert kampte met een lekke band, maar keerde snel terug in het peloton. Zonder al te veel krachten te verspillen.

Kort erna trok Van Aert stevig door, nét voor het Bos van Wallers. Ploegmaat Christophe Laporte, John Degenkolb, Stefan Küng en Mathieu van der Poel waren mee. Maar na de vijfsterrenstrook zat Van Aert door een lekke band van Laporte plots geïsoleerd. Dat terwijl Van der Poel ploegmakkers Gianni Vermeersch en Jasper Philipsen zag terugkeren. Ook Mads Pedersen en Filippo Ganna kwamen voorin postvatten.

Beeld Photo News

Lekke band Van Aert

Een elitegroepje van ruim tien renners dook de finale in. Van der Poel had duidelijk nog overschot en plaatste een driedubbele demarrage, onder meer op Mons-en-Pévèle. Een alerte Van Aert was de enige die bij de laatste aanval kon reageren, maar onze landgenoot weigerde over te nemen. Zo kwam de rest opnieuw aansluiten - geen man-tegen-man-duel in de laatste 50 kilometer.

Dat leken we wel te krijgen vanaf Carrefour de l’Arbre. De twee zonderden zich af van de tegenstand, maar net op dat moment reed Van Aert lek. Een serieuze domper voor de kopman van Jumbo-Visma, waardoor Van der Poel alleen aan de leiding reed. De Nederlander hield stand en soleerde net zoals in Milaan-Sanremo naar de zege. 46 seconden later sprintte ploegmaat Philipsen naar de tweede plaats. Hoogdag voor Alpecin-Elegant. Van Aert eindigde als derde. Maar wat zonder die lekke band?

Opvallend: mede door het razendsnelle begin draaide deze editie van de Helleklassieker uit op de snelste aller tijden. Winnaar Van der Poel zette een gemiddelde snelheid van 46,84 kilometer per uur neer en deed zo beter dan Van Baarle in 2022 (45,79 km/uur).