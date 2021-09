Mathieu van der Poel verlengt contract bij Alpecin-Fenix tot 2025: ‘Tweede familie’

De laatste tijd was er vooral negatief nieuws te rapen uit het kamp Van der Poel. De winnaar van onder meer Strade Bianche heeft na zijn val op de Olympische Spelen last van de rug en nam niet deel aan het WK mountainbike. Ook over zijn deelname aan het WK op de weg en Parijs-Roubaix zijn er vraagtekens. Morgen hakt de ploeg de knoop door.

Vandaag maakte de ploeg bekend dat de wereldkampioen veldrijden al zeker tot 2025 bij Alpecin-Fenix blijft. Van der Poel rijdt al sinds zijn zestiende voor de broers Roodhooft en kan de weg, het veld en het mountainbiken daar perfect combineren. “Deze ploeg voelt voor mij als een tweede familie”, aldus Van der Poel. “Het is redelijk uniek dat ik al zo lang bij dezelfde ploeg rijd. Wie weet, blijf ik hier wel mijn hele carrière? Ik amuseer me hier en de ploeg heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Ik probeer niet te ver vooruit te denken, maar wereldkampioen worden in drie verschillende disciplines in de komende jaren zou een droom zijn die uitkomt. Ik zal hoogstwaarschijnlijk wegwielrennen, veldrijden en mountainbike blijven combineren tot Parijs 2024.”

Ook Christoph Roodhooft was opgeotgen over de contractverlenging van zijn poulain. “We willen een stabiele ploeg zijn en blijven groeien. Mathieu is een van de pijlers van ons team, dus het is belangrijk om die zekerheid te hebben dat hij nog vier jaar bij ons blijft om het team verder uit te bouwen. Sponsors, teamgenoten, enz. krijgen een sterk signaal van hem als teamleider door zijn engagement te verlengen. Het is ook een blijk van waardering.”