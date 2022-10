Mathieu van der Poel trekt naar WK gravel in Italië

Een wedstrijd van 190 kilometer tussen Vicenza, Padua en Cittadella. Zo'n 75 procent van het parcours loopt over onverharde wegen. Ook Greg Van Avermaet staat er aan de start.

Voor het uithangbord van Alpecin - Deceuninck is het uitje naar Italië een welgekomen afleiding na de turbulente dagen en incidenten in Australië, waar hij voor de rechtbank werd gesleept nadat hij een minderjarig meisje bij de arm had gegrepen. De voorbije dagen vond hij een uitlaatklep op de mountainbike.

“We schrijven zondag een stukje geschiedenis”, blikt Van der Poel vooruit. “Voor mij wordt het de allereerste gravelrace in mijn carrière. Ik heb vandaag voor het eerst op de gravelfiets getraind en het voelt als iets tussen wegracen en veldrijden in. De aanpassing op de fiets viel daarom ook best mee.” Over zijn ambities blijft Mathieu voorzichtig. “Het is vooral leuk om erbij te zijn. En als het gevoel zondag goed is, zal ik uiteraard mijn best doen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.”

Na het WK gravel zal Van der Poel rustig toewerken naar zijn veldritseizoen. Oorspronkelijk was het plan om pas in december of vanaf de drukke kerstperiode in het veld te duiken, maar dat wordt wellicht vroeger. Van der Poel zal al in november zijn eerste crossen rijden, maar waar en wanneer dat precies wordt, is nog niet bekend. Vorige winter reed Van der Poel slechts twee crossen, omdat er rugproblemen opdoken. Deze winter wil Van der Poel zo’n vijftien crossen rijden met het WK in Hoogerheide als apotheose.