Mathieu van der Poel sprint naar tweede zege in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft zondag de 106de editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De 27-jarige Nederlander haalde het na een sprint met vier voor Dylan van Baarle. Valentin Madouas vervolledigde het podium. Tadej Pogacar moest tevreden zijn met een vierde plaats.

Het was voor het derde jaar op rij dat Van der Poel mocht sprinten voor de zege op de Minderbroerdersstraat. Net als in 2020 trok hij het laken na zich toe. Eerder dit seizoen won Mathieu van der Poel een etappe in de Settimana Coppi e Bartali en Dwars door Vlaanderen. Het was nog maar zijn achtste koersdag zondag.

Van bij de start volgde de ene aanval de andere op, tot een groep er na dertien kilometer vanonder muisde. Bij het binnenrijden van Sint-Niklaas kwam Tadej Pogacar bij een wegversmalling ten val. De Sloveen kon snel weer zijn weg hervatten. Tussen een ware mensenzee begonnen de vroege vluchters aan de eerste helling van de dag, de Oude Kwaremont.

De negen trokken de Molenberg op, waar achter hen Nathan Van Hooydonck versnelde. Hij raapte op die manier snel Jonas Koch op die eerder al in de tegenaanval getrokken was. Dit tweetal kreeg wat verderop versterking van Steimle, Stybar, Van Dijke, Bettiol, Pedersen, Kirsch, Vermeersch, Turner, Haller, Le Gac en Garcia Cortina. Nog voor de tweede beklimming van de Oude Kwaremont vervoegden ook Wellens, Geniets en Swift de achtervolgende groep.

Pogacar zorgde op die Oude Kwaremont voor een hergroepering en met zijn tempoversnelling meteen voor een verbrokkeling in het peloton. Een groep van zo’n 45 renners stoof naar de Paterberg. Dat was het sein voor Wright en Van Baarle om te versnellen. Zij begonnen aan de Koppenberg waar Van der Poel en Pogacar het tempo fiks opvoerden, terwijl Asgreen af te rekenen kreeg met mechanisch defect.

Pogacar, Van der Poel en een sterke Madouas stoven naar de kopgroep en vervoegden Wright en Van Baarle tijdens de beklimming van de Taaienberg. Tijdens de laatste beklimming van de Oude Kwaremont reden Pogacar en Van der Poel iedereen in de vernieling. Het tweetal begon ook aan de Paterberg en losten elkaar voor geen vin. Achter hen volgden Van Baarle en Madouas.

Het kopduo trok samen naar de eindmeet. In de laatste 500 meter keken de twee elkaar het wit uit de ogen en op die manier sloten Van Baarle en Madouas voorin nog aan. In de daaropvolgende sprint met vier, in plaats van met twee, haalde Mathieu van der Poel het voor zijn landgenoot Dylan van Baarle en Valentin Madouas. Een ontgoochelde Tadej Pogacar werd vierde. Mathieu van der Poel volgt daarmee de Deen Kasper Asgreen op op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen.