Mathieu Van der Poel op de rand van de opgave na calvarietocht van gisteren: ‘Dit doe ik geen twee dagen op rij’

Robbie McEwen vroeg het zich, voorafgaand aan deze Tour, al af. “In welke mate zal Mathieu van der Poel hersteld zijn van de Giro, waar hij elke dag het volle pond gaf? Deed hij daar wel goed aan? Dreigt zijn energietank in de loop van die drie weken niet leeg te lopen?”

En kijk, daar zijn de antwoorden al, amper zes ritten en zeven dagen ver: respectievelijk ‘slecht’, ‘neen’ en ‘ja’. Amper gestart gisteren in Binche of Van der Poel verloor al voeling met de staart van het peloton. Het contrast met zijn vinnige en rusteloze aartsrivaal Wout van Aert voorin kon niet groter zijn. Onafgebroken vulde MVDP het ‘Arrière du peloton’-beeld van de Franse regie. Jojoënd. Af en toe een paar plekjes opschuivend. Drie, vier, meer niet. Kop naar beneden, rood aangelopen. Nog voor aanvang van de finale liet hij betijen. In een etappe die hem in principe op het lijf was geschreven. Als 145ste in een groepje op 10.24 sleepte hij zichzelf, geflankeerd door ploegmaat Guillaume Van Keirsbulck, over de streep.

Beeld Photo News

Dat dit niet de leukste rit voor hem moet zijn geweest, veronderstelde NOS-collega Han Kock. “Neen, dat was het zeker niet. Een hele lange dag werd het.” Wat er dan door hem heen ging toen hij al heel vroeg moest afhaken? “Niet veel, op dat moment. Ik zat gewoon te hopen dat het wat rustiger zou gaan. Maar dat deed het niet. De twijfels schoten door mijn hoofd. Meerdere keren heb ik overwogen om af te stappen. Uiteindelijk beet ik toch door.”

Opnieuw. Want ploegleider Christoph Roodhooft had de optie woensdagavond al met hem doorgesproken: of het in de gegeven omstandigheden niet beter zou zijn om de Tour te laten voor wat hij is? Van der Poel schudde het hoofd. “Omdat ik na een paar dagen thuis toch weer spijt zou hebben van die beslissing. Het zou gewrongen hebben. Ik wil nog wel effen doorzetten. Maar als het morgen (vandaag) nog zo is, denk ik niet dat ik weer de hele dag ga aanklampen.”

Ziek is zijn zoon zeker niet, zegt vader Adrie. “Maar dat het niet loopt zoals het moet, merkte je in de inleidende tijdrit al. Die vijfde plaats strooide zand in de ogen. Technisch was het zeer oké, maar op de langere, rechte stukken haalde hij niet zijn normale waarden. Hij was goed, maar niet super.” Een gevoel dat zich verder doorzet. En in een zware wedstrijd als de Tour nefast dreigt te worden. “Ik ga niet zeggen wat hij precies moet doen, daar hebben ze in de ploeg bekwame mensen genoeg voor”, aldus vader Van der Poel. “Maar feit is dat ze, als ‘Matje’ oververmoeid zou geraken en over zijn toeren zou gaan, hem er zeker uit zullen halen.”

Niks meer aan te doen

Die kant lijkt het onvermijdelijk op te gaan. “Of het alsnog kan omslaan? Mogelijk. Maar op deze manier heeft het geen nut”, vindt Mathieu zelf. “Als je al in het vlakke deel van de rit bij de eerste gelosten bent, zit er iets niet goed. Wat precies? (fijn lachje) Mocht ik dát weten, zou het makkelijker zijn om het een plaats te geven. Die combinatie Giro-Tour zou sowieso niet evident worden, wisten we. Tussen beide ronden in heb ik zeker niet te weinig getraind. Maar misschien niet voldoende op intensiteit. Of was de hoogtestage in Livigno té belastend voor mijn lichaam? Tja, achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk. Ik sta hier nu, hé. En kan er niks meer aan veranderen. Ik ga nog even door en hoop op beterschap. Tegen beter weten in, wellicht.”