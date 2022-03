Mathieu Van der Poel: ‘Mijn niveau is beter dan op het WK in Leuven’

Milaan-Sanremo, 293 kilometer, zes en een half uur op de fiets. Er zijn zachtere manieren voor een renner om na een lange afwezigheid weer te beginnen. Heusden-Zolder (27 december 2021) was de laatste veldrit die hij reed. Parijs-Roubaix (3 oktober) was zijn laatste koers op de weg. Daartussen zaten nog de cross in Dendermonde (26 december) en vooral heel veel zorgen.

Van der Poel had het namelijk aan de rug. En nog altijd. Dat zegt hij in een kundig gemaakt filmpje op YouTube waarin Van der Poel zijn rentree aankondigt. We zien hem in zijn zetel, op zijn fiets, aan de koffiemachine. Dat filmpje werd begin deze week opgenomen, voor hij aan de selectie voor Milaan-Sanremo werd toegevoegd.

Zeven renners van Alpecin-Fenix vertrokken donderdag op training voor Sanremo. Gianni Vermeersch voelde zich snel ziek worden, brak de training af en stapte in de volgwagen. Daar werd luidop nagedacht over de vraag of Van der Poel niet gauw nog naar Italië kon komen, zodat de ploeg weer compleet was. “Hij moest hier volgende week toch zijn.” Voor de training om was, was Van der Poel al zijn koffers aan het pakken voor een vervroegde afreis naar Italië. Gisterochtend stapte hij op het vliegtuig naar Milaan.

“Zonder een zieke Vermeersch was Van der Poel nooit gestart in Milaan-Sanremo”, klinkt het binnen de ploeg. “Dan hadden we ons aan het plan gehouden. Of Milaan-Sanremo niet te zwaar is? Elke eerste wedstrijd is moeilijk.”

Geen verwachtingen

Volgens een persbericht van de ploeg zijn er geen verwachtingen voor Van der Poel. Zelf ziet hij dat ongetwijfeld anders.

Van der Poel heeft het over Coppi-Bartali, over Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Het doel in Coppi-Bartali is toch om te racen en te winnen. Als ik me niet klaar zou voelen, stond ik niet aan de start. Ik zou ook niet naar de klassiekers trekken als ik niet dacht dat ik zou kunnen winnen. Dat is waar ik zo hard voor heb getraind. Mijn niveau is beter dan bij het WK in Leuven of Parijs-Roubaix vorig jaar. Daar heb ik uiteindelijk geen slechte koersen gereden. Ik heb vertrouwen dat ik ook van dit klassieke seizoen iets kan maken.”

En zo heeft, na een schier eindeloze reeks van renners die afzeggen omwille van ziekte, deze Milaan-Sanremo er plots een belangrijke outsider bij. Wout Van Aert en Tadej Pogacar houden nu al rekening met Van der Poel.

Kan Van der Poel Milaan-Sanremo winnen? Beide favorieten denken ongetwijfeld van wel. Zelfs als hij niet 100 maar 90 procent is. Want zo is hoe Van der Poel de aanslepende problemen met de rug omschrijft. “Het is niet perfect, niet zoals het was. Ik denk dat mijn rug voor 90 procent genezen is. Ik hoop dat ik snel aan 100 procent kom.”