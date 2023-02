Nieuws WK veldrijden

Mathieu Van der Poel is wereldkampioen veldrijden: ‘Een van mijn mooiste zeges ooit’

Mathieu Van der Poel wint in de sprint van Wout Van Aert. Beeld Photo News

Mathieu Van der Poel heeft in het Nederlandse Hoogerheide voor de vijfde keer in zijn carrière de wereldtitel in het veldrijden bij de mannen elite veroverd. De Nederlander klopte Wout Van Aert in een sprint. Het brons ging naar Eli Iserbyt, die de Nederlander Lars van der Haar van het podium hield. ‘Deze overwinning zet ik in mijn top drie van mooiste zeges ooit. Dit zal ik me nog lang herinneringen’, klonk het in het flashinterview bij de Nederlandse winnaar.