Mathieu Van der Poel is nog niet klaar voor het grote duel

Van der Poel haalde nog het einde van de zesde ronde. In zijn hoofd had hij al veel eerder opgegeven. Dat hij de koers niet uitrijdt is zijn gewoonte niet. Niet in Dendermonde vorig jaar, toen hij 2:49 verloor op Van Aert. Of neem de Koppenbergcross op 1 november 2018. Van der Poel werd 21ste, op 4:12 van winnaar Toon Aerts. Maar finishen deed hij.

Gisteren in Zolder zag Van der Poel er de zin niet meer van in. Hij reed op plek twintig of daaromtrent, het verschil met leider Van Aert was al meer dan twee minuten. En dan noteerden we, na Lokeren 2018 en Loenhout 2016, opgave nummer drie in de lange veldritcarrière van Van der Poel.

De Nederlander parkeerde zijn fiets tegen de verlaten vrachtwagen en haastte zich naar binnen. Een deur ging open en dan weer dicht. Nog een keer. Dan kwam een woordvoerder naar buiten om te melden dat Van der Poel niets meer zou zeggen. Hij hield het op “een slechte dag”. En neen, gevallen was hij niet.

Kniepijn

Van der Poel maakte zondag in Dendermonde zijn comeback in het veldrijden. Die was normaal een week eerder gepland in het Nederlandse Rucphen (18 december) en dan in Namen (19 december). Maar Rucphen en Namen werden geschrapt na een onfortuinlijke val op training, waarbij Van der Poel zijn knie bezeerde. Daardoor moest hij twee keer vijf dagen zijn trainingen onderbreken. Duidelijk is: Van der Poel is met achterstand aan zijn korte veldritwinter begonnen.

Er was geen man overboord, zei Van der Poel zondagavond na de cross in Dendermonde. Er is maar één cross die ertoe doet dit seizoen: het WK in het Amerikaanse Fayetteville. Dat is op 30 januari en dat is nog veraf.

Dat verhaal lijkt er na gisteren anders uit te zien. Raakt Van der Poel wel of niet in topvorm op het WK? Dat is nu meer en meer de vraag. Vader Adrie van der Poel geloofde gisteren nog van wel. “Ik denk dat hij super zal zijn op het WK. Zo ken ik hem wel.” Maar dan maakte zelfs hij voorbehoud. “Je ziet dat Van Aert veel verder staat. Hij is magerder, daar moet je geen tekening bij maken.”

Donderdag in Loenhout komt Van der Poel normaal weer aan de start. Dan zal blijken of hij in Zolder gewoon een offday had of dat er meer aan de hand is.