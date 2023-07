Matej Mohoric houdt Kasper Asgreen van tweede zege op rij

“Dit betekent heel veel. Het leven van een renner is hard en wreed. Je lijdt veel en offert veel op. Iedereen is heel sterk. Aan het einde van zo’n Tour is iedereen leeg en afgemat. Ik ben heel blij voor mezelf, het team en voor Gino Mäder”, was Mohoric tot tranen toe bewogen in het flashinterview.

“Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik weet dat ik kan winnen, want ik ben sterk genoeg, maar de anderen ook. Iedereen hier verdient een overwinning”, stak hij zijn mederenners een hart onder de riem. “We geloven er zo hard in binnen het team en gaan door zware tijden. Ik ben blij en trots met deze zege.”

Groene trui Jasper Philipsen werd vierde in de spurt met de eerste achtervolgers en is nu virtueel zeker van de eindzege in het puntenklassement.