Mas belooft demarrages tot de laatste dag: ‘Evenepoel heeft geen ervaring met de derde week’

De strijd om rood is wezenlijk veranderd. Remco Evenepoel blijft benadrukken dat de Vuelta nog lang niet gestreden is, maar gisteren gaf hij zelf aan op welke manier het makkelijker wordt. “De snelste van de klimmers is er niet meer bij. Dat maakt de aankomsten een beetje minder stresserend”, zei hij.

Roglic pakte dinsdag tijd in een rit waarin niemand dat verwacht had. De minste rimpel op het parcours volstond voor hem om zijn kans te wagen. Dat is veel minder het geval met Enric Mas, die nu de dichtste belager van Evenepoel is. Omdat hij veel minder explosief is dan Roglic is hij een stuk voorspelbaarder. Op het vlakke is de Spanjaard alvast geen partij voor de Belg. Mas heeft bergen nodig om zijn ding te doen. Op het einde van een lange en hoge beklimming heeft hij vaak nog een scherpe demarrage. Probleem: van dat soort cols zijn er geen meer in deze Vuelta.

Goede recuperatie

Is de snelle conclusie dan dat Evenepoel gewonnen spel heeft? Dat is te vroeg, want Mas is taai. “Ik ken hem goed”, zegt Geert Van Bondt, ploegleider bij QuickStep. “Hij wordt almaar beter in een grote ronde. Zijn recuperatievermogen was vroeger al indrukwekkend. Zijn derde week is altijd zijn beste.”

Van Bondt heeft Mas jaren geleden onder zijn hoede gehad bij Klein Constantia, de befaamde opleidingsploeg van Patrick Lefevere. Mas reed daarna drie jaar bij de eerste ploeg van QuickStep. Zo kent ook Evenepoel hem. “We hebben een paar keer samen gekoerst in mijn eerste jaar (2019). We kwamen altijd goed overeen. Ik vind het een voordeel dat ik hem ken en dat ik weet hoe hij koerst.”

Aan het einde van dat seizoen vertrok Mas naar Movistar. Dat vond Lefevere niet zo fijn, want hij zag een rondetoekomst met Mas. De cijfers zijn er: twee keer tweede en een keer vijfde in de Vuelta, en een keer vijfde en zesde in de Tour.

Slechte daler

Wie Mas dit jaar aan het werk zag in de Tour had drie weken geleden nooit geld ingezet op de man. Hij stond al 24 minuten in het krijt bij Jonas Vingegaard toen hij moest afstappen met corona. Maar wat het meest is blijven hangen, is de manier waarop hij bergaf reed: met dichtgeknepen billen.

De metamorfose is indrukwekkend. Deze Mas neemt initiatief, valt aan en daalt zelfs aardig. Bovendien was zijn tijdrit voor zijn doen erg goed. Ook Van Bondt keek al op. “Op de Sierra Nevada heeft hij me verbaasd. Hij viel daar al vroeg aan, zo ken ik Mas niet. Normaal wacht hij het wedstrijdverloop liever wat af. Hij leest de koers goed, hij denkt rustig na en bepaalt dan wat hij gaat doen.”

Mas vertelde de voorbije dagen al een paar keer dat hij voelt dat dit zijn moment is. Gisteren viel hij Evenepoel twee keer aan op de slotklim. Meer moet volgen. “Ik heb het gevoel dat er nog meer mogelijk is”, vertelde hij aan de finish. “Dit was een zware rit. Er is de hele dag snel gereden, maar dat ritme is goed voor mij. Ik hou er wel van en de anderen moeten dan veel energie verbruiken. Ik blijf het proberen. Ik heb genoeg voorsprong op de derde, de vierde en de vijfde, dus het risico is niet zo groot als het misgaat.”

Wat ziet hij als zijn grootste voordeel ten opzichte van Evenepoel? “Hij is een superrenner, maar het is een feit dat hij geen ervaring heeft met de derde week in een grote ronde.” Ook de laatste vraag was interessant: heeft Mas zwakheden gezien bij zijn tegenstanders? “Jazeker.”