Martínez start Operatie Verjonging: eerste cap voor Vanzeir en Faes

Roberto Martínez had zich voorgenomen om na de final four in de Nations League de selectie te verjongen en hij houdt woord. Gistermiddag gaf de bondscoach een selectie van 29 spelers – dat is heel veel voor twee interlands – met daarin onder anderen Charles De Ketelaere (20), Arthur Theate (21), Albert Sambi Lokonga (22), Alexis Saelemaekers (22), Wout Faes (23) en Dante Vanzeir (23). De jongste van de bende, Jérémy Doku (19), is geblesseerd. Faes vervangt in de selectie denkelijk de eveneens geblesseerde Zinho Vanheusden (22).

Niet alleen verjongt Martínez, hij gaat ook anders tewerk in zijn selectiepolitiek. In het verleden selecteerde Martínez soms spelers die op dat moment bij hun club nauwelijks aan spelen toekwamen (Yari Verschaeren met name) en liet hij spelers die in vorm waren niettemin naast de kern (een keer Théo Bongonda of Bryan Heynen, een andere keer De Ketelaere). Zie nu: Verschaeren haalt zelfs de 29 niet meer en Union-aanvaller Vanzeir mag volgende week meetrainen met de grote jongens.

“Vanzeir is een geweldig verhaal”, legde Martínez op zijn persconferentie uit. “Het begint met zijn trainer bij Union, Felice Mazzu, die van Union een ploeg met een enorme winnaarsmentaliteit heeft gemaakt. Vanzeir was topschutter in 1B. Ik ben ook wedstrijden gaan bekijken van hem bij de U17 op het WK in Chili.”

Wout Faes (links) en Dante Vanzeir waren twee uitblinkers bij de Belgische U17. Beeld PhotoNews

Maar ook: “Hij is een heel mobiele spits die eerder wegloopt van de bal in plaats van naar de bal toe te komen, zoals de meeste offensieve spelers. Vanzeir is iemand die zeer goed rendeert in een veldbezetting met twee spitsen.”

De Rode Duivels onder Martínez spelen nooit met twee spitsen. Zelfs niet als noodrem in een kwartfinale van een EK als de tegenstander, Italië in casu, 2-1 voorstaat.

Vanzeir maakte tevens niet de doorstroming vanuit de U21 en heeft geen enkel brevet op internationaal niveau, nochtans twee voorwaarden voor een jonge speler om de voorbije jaren de cut te halen bij Martínez.

Uit comfortzone

Faes, titularis bij Reims, de nummer zeventien in de Ligue 1, is evengoed een opvallende keuze. Faes krijgt als debutant de voorkeur op Brandon Mechele, die zowat vier jaar lang is geselecteerd door Martínez en die vorige woensdag op Manchester City bewees dat hij internationaal zijn plan wel trekt. Faes is wat dat betreft een vraagteken.

Vanzeir en Faes zijn opvallende keuzes omdat Martínez hiermee uit zijn comfortzone stapt. Dries Mertens, momenteel ver van zijn beste niveau, is dan weer net wel zo’n comfortabele keuze.

Het is absoluut waar dat zonder de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi vandaag Vanzeir mogelijk geen Rode Duivel zou zijn. Hetzelfde geldt voor Faes mocht Thomas Vermaelen niet vastzitten in Japan en mocht Toby Alderweireld niet onzeker zijn na een recent opgelopen blessure. Maar toch, om de leemtes op te vullen, had de bondscoach evengoed kunnen teruggrijpen naar oude bekenden als Landry Dimata en, nogmaals, Mechele.

Roberto Martínez: "Vanzeir is iemand die zeer goed rendeert in een veldbezetting met twee spitsen." Beeld Photo News

Martínez voert geen revolutie door, verre van, maar hij kiest er duidelijk voor om aan de bestaande kern wat specerijen toe te voegen. Deze selectie is een glimp van de toekomst. Van de 25 veldspelers in deze selectie zijn er 16 die op tram 2 rijden, en daar moet je Doku en Vanheusden aan toevoegen.

Tot aan het WK in Qatar komt de nationale ploeg in 2022 nog driemaal bij elkaar (maart, juni en eind september). Martínez is gistermiddag stilletjes begonnen met een opfrisbeurt van de Rode Duivels. Al heeft de niet-selectie van Nacer Chadli naar verluidt veeleer te maken met de overpeinzing van die laatste om eerlang af te zwaaien als international.

Club Brugge ongerust

In Brugge hield coach Philippe Clement reeds een pleidooi om De Ketelaere en Hans Vanaken tegen Estland en vooral Wales te sparen. Drie dagen na Wales-België trekt blauw-zwart immers naar KV Mechelen, een match waarin Clement zijn sterkhouders graag fris aan de aftrap ziet.

“Ik vind het lastig dat we al op vrijdag spelen en dat er nog een interland is op dinsdag", stelde Clement. “Wij hebben geen kern zoals die andere topploegen in de Champions League, die op die posities veel kunnen roteren.”

Dat de Belgen zich thuis tegen Estland kunnen kwalificeren voor het WK maakt de uitwedstrijd in Wales waarover Clement zich zorgen maakt eigenlijk overbodig. “Ik hoop dat ze daar rekening mee houden”, klonk het. “Het verhaal is dubbel. Je hoopt enerzijds dat ze ervaring opdoen bij de nationale ploeg, maar anderzijds is Mechelen uit voor ons ook heel belangrijk.”