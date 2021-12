Martínez plant stage in Qatar met onervaren Duivels

“We gaan dit trainingskamp gebruiken om spelers te ontwikkelen, niet voor 2022 maar voor 2026", zei de bondscoach. Het betreft vooral spelers geboren tussen 1997 en 2002. Martínez nam als voorbeeld Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden, die zich in de kijker konden voetballen tijdens de vriendschappelijke wedstrijden tegen Ivoorkust en Zwitserland. “We hebben veel geleerd van die wedstrijden. In maart zal het belangrijk zijn om deze spelers met een grotere rol in de kleedkamer te zien.”

Martinez heeft dus het plan om de oudere, meer ervaren Duivels komend voorjaar een pauze te gunnen. “Het is ideaal om dit in maart te doen. In juni en september hebben we zes Nations League-wedstrijden. We kunnen dan de spelers die in maart goed gepresteerd hebben mengen met de kernspelers. Dan kunnen we de selectie met 23 voor Qatar definitief vastleggen.”