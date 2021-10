Martínez na nederlaag tegen Italië: ‘Wij hebben de meeste kansen gecreëerd’

Als Wales vanavond niet wint in Estland is België het eerste Europese land dat zich plaatst voor het WK in Qatar. Ziedaar een opstekertje, na die twee opeenvolgende nederlagen, een unicum onder Martínez.

De final four van de Nations League heeft niet gebracht wat de fans, de Rode Duivels en de bondscoach ervan hadden verwacht. België was naar Italië afgereisd om te eindigen in San Siro, met confetti en zilverwerk, niet om vijf dagen in Turijn te moeten blijven en finaal niet eens op het ‘podium’ te staan. “Vierde eindigen in de Nations League is geen ramp, of het moet zijn dat de manier waarop zó slecht is”, had Martínez vooraf al fijntjes de verwachtingen getemperd.

“Uiteindelijk maakt die vierde plaats niet zoveel uit”, haalde Kevin De Bruyne zijn schouders op. “Belangrijker is om matchen op dit niveau te spelen. Want het is goed en wel om tegen Estland te voetballen, maar dit was de top van de top. Dit soort wedstrijden heb je nodig om te groeien als persoon en als ploeg.”

Waarna De Bruyne er niet voor terugdeinsde om te zeggen: “Met alle respect, wij zijn máár België, hé. We moeten realistisch zijn met de ploeg die we hebben. We misten bovendien toppers als Eden en Romelu. Kijk, Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij hebben dat niet.”

Sneer naar pers

Zou het een thema zijn in de kleedkamer van de Duivels, dat het vertrouwen van buitenaf in de nationale ploeg steeds meer aan het slinken is? Zo vroeg Yannick Carrasco zich zaterdag nog openlijk af: “Geloven jullie wel nog in ons?”

Ook Martínez gaf na de verloren troostfinale een sneertje. “In het voetbal zijn we er snel bij om kritiek te geven, maar Youri Tielemans heeft opnieuw getoond dat hij een ongelooflijke persoonlijkheid heeft.”

Het klimaat rond de Duivels zint de bondscoach niet. Was het daarom dat hij zich zo snel geagiteerd gedroeg tegen de Italianen? Martínez maakte zich tegen zijn natuur meermaals opzichtig druk in de beslissingen van de ref.

Donderdag, na de inzinking tegen Frankrijk, was hij al opvallend scherp en openhartig over zijn eigen elftal. “De ploeg was de emoties niet de baas”, klonk het toen.

“Onze emoties waren dit keer helemaal anders. We zijn mentaal nooit onderuitgegaan”, analyseerde Martínez de nieuwe nipte nederlaag. “Als je ziet hoe we na de 1-0 en de 2-0 reageren, dan getuigt dat van sterke karakters. Wij hebben de meeste en beste kansen gecreëerd, tegen de Europees kampioen. Alleen waren we in beide strafschopgebieden niet klinisch genoeg. Op die hoekschop dienden we beter te verdedigen.”

Waarna de bondscoach terecht concludeerde: “Het kan niet dat je in twee wedstrijden vijf doelpunten slikt, waaronder twee penalty’s.”

Dertien maanden resten er Martínez nog om aan die efficiënte te werken, en om zijn nieuwste diamant Charles De Ketelaere te slijpen. “Hij heeft getoond dat hij klaar is voor dit niveau. Dat was tot dusver nog niet het geval geweest.”