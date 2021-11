Martínez looft basisspeler Benteke: ‘Ervaring, kennis en de wil’

Veel waarnemers blijven maar op dezelfde nagel slaan, en vragen zich af waarom Charles De Ketelaere niet op ‘9' kan bij de nationale ploeg.

Martínez: “De grootste kwaliteit van Charles is het wegdraaien met de bal aan de voet en recht op doel afgaan. Bij de Rode Duivels spelen we heel vaak tegen een laag blok. Vandaar dat Charles het efficiëntst kan zijn als hij in de vrije ruimte kan spelen in de rug van een aanspeelpunt.”

De bondscoach is op zijn hoede voor Estland. “Het is een ploeg die razendsnel en verticaal omschakelt. Op die manier hebben we in Estland twee doelpunten geslikt. We zullen perfect moeten zijn om de drie punten te pakken.”

En dan ging het natuurlijk over Eden Hazard. Martínez: “Ik denk niet dat Eden negentig minuten kan spelen. Hij voetbalde de laatste tijd heel weinig met Real Madrid. We moeten voorzichtig zijn.”

Het was opvallend wat Martínez eraan toevoegde, op de vraag of Hazard dinsdag ook in Cardiff speelt: “De inzet van deze week is de kwalificatie. Als dat kan in één wedstrijd tegen Estland zullen we de tweede match in Wales anders bekijken.”

Met andere woorden: de kans is groot dat Martínez enkele vaste waarden vrijstelt van de verplaatsing naar Wales volgende week. (SK)