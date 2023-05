Martínez en Lukaku trappen Internazionale naar finale Champions League

Beide teams uit Milaan begonnen gretig aan de wedstrijd. De Rossoneri gingen op zoek naar broodnodig doelpunten en creëerden twee grote kansen in de eerste helft. Maar ook Edin Dzeko, doelpuntermaker van vorige week, bezorgde Inter op zijn beurt twee keer bijna een voorsprong. Ondanks de kansen gingen beide ploegen na 45 intense minuten rusten zonder te scoren.

Naast het aanvallende voetbal, waren ook de vele overtredingen kenmerkend voor de vijfde ‘Derby della Madonnina’ van het seizoen. In de tweede helft maakte Romelu Lukaku (66.) zijn opwachting voor Inter. Niet veel later leverde hij de assist voor het bevrijdende doelpunt van Lautaro Martinez (74.). De Argentijn trapte de bal laag in de korte hoek. Milan-Belgen Alexis Saelemaekers en Divock Origi kregen nog de kans om het tij te keren in minuut 76, maar slaagden daar niet in. Charles De Ketelaere bleef op de bank bij Milan.

In de Champions League-finale is Inter sowieso de underdog tegen Real Madrid of Manchester City. Die twee ploegen maken woensdagavond uit wie het op 10 juni in Istanboel tegen hen zal opnemen. De eerste clash tussen Real en City eindigde vorige week op een 1-1 gelijkspel.

Inter plaatst zich voor de zesde keer voor de CL-finale. Het won de beker met de Grote Oren (ook als Europacup I) al drie keer: in 1964, 1965 en 2010. Inter is daarmee de laatste Italiaanse club die erin slaagde de Champions League te winnen.