Martinez blijft stellig in aanloop WK: ‘Hazard is geen joker’

Over de aanval: ‘Ik zie Hazard niet als joker’

Hazard die opduikt in een Brusselse nachtclub, twee dagen voor de derby tegen Nederland. De beelden in de Spaanse pers zijn ook Roberto Martínez niet ontgaan - of wat dacht u? “Hazard heeft een belangrijke rol, ook als kapitein. We vertrouwen onze spelers. Zij hadden vrije tijd met hun familie en vrienden. Ik zou dit niet graag nog eens zien gebeuren, maar er zit een groter verhaal achter deze beelden. Verder ga ik er niet op in. Dit wordt intern afgehandeld.”

Meer wilde Martínez uitweiden over de sportieve waarde van Hazard, die zijn gebrek aan matchritme niet kon verbergen in de voorbije interlandbreak. “Maar hij is van grote waarde. Dankzij zijn ervaring en het gevaar dat hij creëert. Hazard heeft nog altijd het profiel van een van de beste voetballers ter wereld. De vraag is of hij 90 minuten kan spelen en of hij zeven matchen aan kan op een korte periode. Niemand kijkt weg van de realiteit. Hazard speelt al lang niet meer op een constant niveau. Dat heeft gevolgen. Maar tijdens de vorige break heeft hij zijn waarde getoond.”

Zou een Leandro Trossard in bloedvorm toch niet meer kunnen brengen dan deze Hazard? “Zijn hattrick tegen Liverpool was fantastisch. Trossard is een belangrijke speler voor ons. Vergeet niet dat hij twee keer scoorde tegen Polen en thuis tegen Nederland de geblesseerde Lukaku verving. Hij blijft groeien als Rode Duivel.” Maar Hazard uit de basis spelen, lijkt er voorlopig niet in te zitten. “Ik zie Hazard niet als een joker. In de voorbije zes jaar hebben we gezien dat hij niet het verschil maakt vanop de bank. Wel integendeel. Hazard voelt aan hoe je iets moet forceren. Hoe je een wedstrijd kan openbreken. En dat van bij de start, vanop links.”

Martínez bekijkt nog of hij twee of drie spitsen meeneemt. Maar het is vooral hopen dat Romelu Lukaku, die sukkelt met z'n heup, topfit geraakt. “We werken samen met Inter. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Al mogen we hem niet pushen naar een te vroege comeback.”

Over het middenveld: ‘Onana brengt leiderschap’

De ontdekking van het voorbije Nations League-tweeluik was Onana. “Onana speelt nu in de Premier League, waardoor hij alleen nog sterker zal worden. Hij heeft fysieke kwaliteiten die we sinds Fellaini niet meer gezien hebben. Een leider is hij ook. Ondanks zijn leeftijd - hij is slechts 20 - heeft hij al veel ervaring. Onana speelde al in drie Europese topcompetities: de Bundesliga, Ligue 1 en nu de Premier League. Hij is een heel nuttige speler.” Reken maar dat Onana - behoudens een blessure - straks bij de WK-selectie hoort. Wie zich met het oog op Qatar nog had willen tonen, was Roméo Lavia. “Zijn blessure is een jammere zaak”, aldus Martínez. “We hadden, net als bij Zeno Debast, het gevoel dat Lavia klaar was om aan te sluiten bij de Rode Duivels. Dat wordt nu wat uitgesteld. Hij heeft in elk geval een ongelooflijke toekomst voor zich.”

Over de defensie: ‘Debast is betere speler nu’

Zijn naam is al gevallen: Zeno Debast. Niet foutloos in zijn eerste optredens als Rode Duivel tegen Wales en Nederland, maar Martínez is gek van het Anderlecht-jeugdproduct. “Ik zag een speler met vertrouwen die in ons systeem past. Ik ben erg tevreden over zijn prestaties. Ik hou van zijn persoonlijkheid. Hij wil altijd verbeteren. Of hij de voorkeur krijgt naast Vertonghen en Alderweireld? Op dit moment niet. Maar hij heeft wel zijn kans gegrepen. Wij weten nu dat hij klaar is voor het WK.” Van Leander Dendoncker - de voorbije twee matchen niet in actie - werd verwacht dat hij het gat in onze defensie zou dichten. “Als hij matchfit is, is hij een ‘senior player’. We weten perfect wat hij kan. We rekenen op hem.” Ook op Jason Denayer, sinds kort spelend in Dubai? “We blijven hem volgen. Maar één ding is zeker: wij gaan een selectie van 26 samenstellen die kláár is voor het WK.”