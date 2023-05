Mark van Bommel na zijn eerste prijs: ‘Nu kan niemand nog zeggen dat ik niets gewonnen heb’

Als speler won hij de Champions League en pakte hij titels met Barcelona, Milan en Bayern München. De Croky Cup is zijn eerste prijs als trainer. ‘Ik ben trots’, zegt Antwerp-trainer Mark van Bommel.

“Nee, ik ga geen biertje drinken”, zei Mark van Bommel. Zijn Antwerp had net de Beker van België gewonnen van KV Mechelen. Van Bommel gluurde over de hoofden van de journalisten heen, naar zijn Nederlandse stafleden die achterin de zaal hadden plaatsgenomen. “Of wel soms, jongens?” De woorden van de hoofdcoach stootten op mild verzet. “Oké, begrepen. Eentje. Of een paar.”

Het was zijn eerste maar ook zijn zoveelste. De speler Mark van Bommel was wat de Belgische voetbalbond in een vacature zou omschrijven als serial winner. Vier landstitels met PSV, twee met Bayern München, één met Milan en één met Barcelona. Met die Spaanse topclub won hij overigens ook de Champions League.

Als trainer was zijn palmares nog maagdelijk wit. Bij PSV botste hij op Ajax, in Duitsland kreeg hij slechts dertien wedstrijden als coach van Wolfsburg voor hij ontslagen werd.

En dan kwam de uitgereikte hand van Marc Overmars. Na negen maanden pakte hij de beker. Het gevoel zegt: eindelijk. Misschien onterecht. “Het lijkt alsof ik al lang coach ben. En zo voelt het ook. Maar alles bij elkaar genomen is dit slechts mijn tweede volledige seizoen als trainer.”

Of hij hoopt dat die hem op weg zet naar een trainerspalmares zoals hij er als speler één heeft? Een knikje volgde. “Natuurlijk denk ik daaraan. Je speelt als voetballer om prijzen te winnen. Dan wil je dat als trainer ook. Nu kan niemand meer zeggen: ‘Je hebt nog steeds niets gewonnen.’”

Maar is hij wel echt trots op die Croky Cup? Wie goed had opgelet, zag dat Van Bommel de medaille die hij had gekregen meteen weer van zijn nek haalde en in zijn broekzak moffelde. Dat zie je normaal alleen bij verliezende finalisten. Van Bommel lachte schalks: “Ik zal je eens vertellen waarom ik dat gedaan heb. Bij de Champions League-finale die ik won, had ik hem om mijn nek tijdens de viering. Bij het op en neer springen ben ik hem kwijtgeraakt. Gelukkig heb ik er alsnog één in de plaats gekregen. Maar ik wilde niet meer datzelfde risico nemen. Vandaar de broekzak.”

In de perszaal zat een handvol Nederlandse journalisten. Niet abnormaal: Antwerp kleurt sinds de komst van Overmars behoorlijk oranje. Hoe Van Bommel keek naar de Belgen, wilden de Nederlanders weten. En omgekeerd. “Kijk, wij zijn Nederlanders. We komen uit een klein land, maar we denken het altijd wel beter te weten. Dat mag, maar je moet je ook durven openstellen. En dan zie je dat je van elkaar kan leren. Het klikt gewoon bij Antwerp. Dat zie je aan de sfeer onder de spelers. Er spelen misschien veel Nederlanders in ons elftal, maar als je ziet hoe de hele groep met elkaar omgaat, hadden het evengoed allemaal Belgen kunnen zijn.”

De eerste prijs is binnen. Tijd om te genieten is er amper. Woensdag wacht Union in de Champions’ play-offs, Antwerp blijft een belangrijke titelkandidaat. “We laten de jongens even los”, aldus Van Bommel. “Ze mogen doen wat ze willen. Maar ze zijn wel professioneel genoeg om te weten dat er woensdag weer een levensbelangrijke wedstrijd wacht.”

Antwerps voorzitter Paul Gheysens glunderde, samen met zijn familie. “Het was een superdag”, verkondigde Gheysens kort na de bekerwinst in het Koning Boudewijn-stadion. “Vooraf weet je nooit, maar het werd een prachtige overwinning. Het is een beetje een bekroning voor iedereen die bij de club betrokken is. We hebben een langetermijnvisie, maar op dit soort momenten heb je ook altijd een tikkeltje geluk nodig.”

En het hoeft hier natuurlijk niet te stoppen voor The Great Old. Woensdag begint Antwerp op het veld van Union aan de play-offs en misschien brengt een eerste prijs straks wel een tweede met zich mee.

“We gaan alleszins iets meer bevrijd de play-offs in”, gaf voorzitter Gheysens nog aan. Tot grootspraak liet de West-Vlaamse zakenman zich echter niet verleiden. Zelfs op een moment van complete euforie bij de supporters, hield Gheysens de voeten stevig op de grond. “Of ik nu ook graag de titel zou pakken? Wie wil er niet winnen…? Maar het moet altijd gespeeld worden. De andere drie ploegen zijn ook heel sterk.”