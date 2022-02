‘Mark is nerveus en onvoorspelbaar’: Cavendish maakt rentree in Tour of Oman

Met tien dagen vertraging begint nu ook Mark Cavendish aan het nieuwe wielerseizoen. De Britse sprinter maakt deel uit van de zeskoppige QuickStep-ploeg die vandaag aan de start komt in de Ronde van Oman. Het is de eerste wedstrijd van wat wellicht het laatste seizoen wordt voor Cavendish. Volgens zijn ploegleider Patrick Lefevere is hij ‘nerveus’ en ‘onvoorspelbaar’.

Mark Cavendish had normaal in de Saudi Tour (1-5 februari) zijn competitierentree moeten maken. Dat plan liep vertraging op, omdat het herstel van een val in de Zesdaagse van Gent langer duurde dan gehoopt.

Cavendish brak twee ribben en werd ook met een klaplong naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele nachten zou verblijven. We schrijven november 2021. Het nieuwe wegseizoen was nog ver en een contractverlenging met manager Patrick Lefevere, de ploegleider die hem in 2021 redde van een vervroegd wielerpensioen, was ook nog niet afgerond.

Lefevere ging er vorig jaar van uit dat Cavendish in 2021 zijn carrière bij hem zou beëindigen. De Zesdaagse van Gent zou dan een mooi afscheidsfeest worden. Maar dan, na het forfait van Sam Bennett, kreeg Mark Cavendish onverwacht een plaats in de Tour-ploeg. Waar hij vier ritten won, en het record van 34 etappezeges in de Tour van Eddy Merckx evenaarde. Waarop Cavendish aangaf dat hij toch nog niet klaar was met koersen.

Lefevere: “Het vervelende was dat Cavendish pas na de Tour zei dat hij nog een jaar wilde koersen. En dat hij in mijn ploeg wilde blijven. Hij zei ook: ‘Je moet mij respecteren’.” Lees: Cavendish wilde een veel beter salaris dan het kleine loon waarvoor Lefevere hem in 2021 had getekend.

Lefevere: “Ik zei tegen Cavendish dat ik dat ook wel wilde, maar dat hij me iets eerder had kunnen verwittigen. Want tegen het einde van de Tour was mijn budget voor 2022 al verdeeld. Cavendish schermde met betere voorstellen die hij elders blijkbaar al had gekregen. Toen ik hem zei dat hij daar dan beter kon op ingaan, antwoordde hij dat hij bij mij wilde blijven.”

Onderhandelingen over een nieuw contract sleepten heel lang aan. Dat komt, zegt Lefevere, omdat Cavendish zich “het hoofd zot heeft laten maken”.

“Wat doe je tijdens de winter, wanneer de dagen lang zijn en je je al een keer verveelt? Dan ga je zoals Cavendish weer YouTube-filmpjes bekijken van je vier etappezeges in de Tour. Dan weet je dat het toch heel wat is, wat je hebt gepresteerd. En dan zijn er mensen die zeggen: ‘Mark, je hebt 34 etappes gewonnen in de Tour. Nog één en je bent enige recordhouder. Dan ga je de geschiedenis in.’ En Mark Cavendish heeft een gevoel voor de geschiedenis van het wielrennen. Merckx, Wiggins, dat zijn helden voor hem. Al steekt het hem wel een beetje dat hij nog geen sir is, zoals Wiggins.”

Anders gezegd, Cavendish zou in 2022 ook weer graag naar de Tour willen. Terwijl Lefevere voor sprintoverwinningen in de Tour op de Nederlander Fabio Jakobsen rekent.

Cavendish kreeg uiteindelijk een nieuw contract. Hij eist zijn plaats als sprinter weer op. Lefevere: “Ik heb in de winter Ethan Vernon aangeworven. Die is ook snel in de sprint. Maar Cavenish zei meteen tegen mij: ‘Vernon is wel rap, een zeer goede coureur, maar hij is geen sprinter, wel een lead-out man.’ Kwestie dat hij toch zijn terrein een beetje wilde afbakenen.”

Die Ethan Vernon had ook de Tour of Oman moeten rijden, zoals Mark Cavendish. De jonge Brit heeft evenwel pijn in de rechterknie en moet forfait geven. Waardoor QuickStep met zes in plaats van zeven renners aan de start komt in Oman.

En over de Tour is met Mark Cavendish niet meer gesproken, zegt Lefevere. “Hij heeft nu wel een mooi programma: hij rijdt Oman en de UAE Tour en in maart neemt hij deel aan Tirreno-Adriatico.”

De eerste vraag is nu of Cavendish wel in vorm is. Lefevere: “Hij heeft een harde klap gemaakt in de Zesdaagse. Hij was in januari op trainingskamp en daar was hij niet echt goed. Hij is nerveus en onvoorspelbaar. Want als het over sprinters gaat moet je altijd met twee woorden spreken, weet ik. Als ze de streep ruiken, komt er toch altijd een ander soort agressie naar boven. En dan winnen ze toch weer.” (MG)