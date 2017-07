Mark Cavendish stapt uit Tour met gebroken schouderblad

Wereldkampioen Peter Sagan duwde Cavendish in een tumultueuze eindsprint met zijn elleboog de hekken in. De Britse spurter kwam daarbij zwaar ten val. Zijn ploeg Dimension Data meldde na de etappe al dat Cavendish last had van zijn schouder en hand. Hij moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daaruit bleek dat verder rijden niet meer mogelijk was. "Jammer genoeg is Mark Cavendish verplicht zich terug te trekken uit de Ronde van Frankrijk", laat Dimension Data weten. Sagan werd na zijn actie uit de Tour gezet.



Cavendish won in zijn carrière al 30 Tourritten, vier minder dan recordhouder Eddy Merckx. In 2011 mocht hij de groene trui mee naar huis nemen. De voorbije vijf jaar ging dat shirt telkens naar Sagan.