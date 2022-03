Marc Overmars, weggestuurd bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag, wordt sportief directeur bij Antwerp

De Nederlandse gewezen topvoetballer van Ajax en FC Barcelona was als sportief directeur een van de grondleggers van het recente succes van Ajax. Hij is echter niet onbesproken.

Begin februari kwam Overmars in een #MeToo-storm terecht, waarna hij per direct vertrok in Amsterdam. Nauwelijks enkele weken later duikt de man weer op in het voetbal, nu bij Antwerp.

Antwerp beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie en kijkt vooral naar de enorme staat van dienst van de gewezen Nederlandse international. Die is niet min: Overmars bracht Ajax terug naar de Europese top, noteerde sinds zijn komst in 2013 een positief transferresultaat van 350 miljoen euro en bereikte de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League.

Nu moet de Nederlander Antwerp naar de eerste landstitel sinds 1957 stuwen. Antwerp is de huidige nummer 3 in de Belgische competitie en heeft ambitieuze plannen voor de toekomst.

