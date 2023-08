Marc Coucke: ‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de kracht van Anderlecht is groter dan ooit’

Een woord is een woord bij Marc Coucke. En dus hield hij zich netjes aan de afspraak die enkele weken terug gemaakt werd. Wist hij toen veel dat RSC Anderlecht zo slap aan het nieuwe seizoen zou starten. “Eigenlijk had dit interview veel beter drie dagen na onze zege tegen Ajax (3-0) plaatsgevonden”, begint hij, met een flauw lachje, in de orangerie van zijn kasteel in Merelbeke. “Al zou ik ook toen niet gezegd hebben: ‘Dit jaar moéten we kampioen worden.’” Een blikje Cola Zero klikt open. Twee paars-witte Air Jordans schuiven onder de meterslange tafel. “Ga u gang.”

Waar was u vorige week vrijdag, meneer Coucke?

“Het was de openingsshow van Het Witte Paard, in Blankenberge. Dat stond al maanden in mijn agenda. De show zelf was trouwens fantastisch. Ook al zat iedereen er net als ik de eerste twee uur op zijn telefoon naar de wedstrijd te kijken.”

Met welk gevoel bent u die avond terug naar huis gereden?

“Alsof ik speeldag 35 van vorig seizoen had gezien. En ik zal niet alleen geweest zijn. Ik denk dat het voor iedereen een verrassing was. Je wil niet weten hoeveel mensen er zaterdagochtend slechtgezind zijn wakker geworden. Ik heb die match tegen Union de volgende dag nog eens opnieuw bekeken – in mijn living, van de eerste tot de laatste minuut. Wel, in een seizoen heb je goeie en mindere wedstrijden, en soms ook eens een vrij slechte. Die hebben wij al meteen gehad. Onze ambitie blijft evenwel dezelfde: absoluut play-off 1 halen.”

Vroeger had u getweet: “Volgende week moét er gewonnen worden.”

(grijnst) “Deed ik dat? Kijk, als we na 29 speeldagen de laatste match moeten winnen om in play-off 1 te geraken, dan moét er de 30ste gewonnen worden. Maar in het begin van het seizoen kan je dat niet zeggen. Overigens, ik ben daar – net zoals u – lijdend voorwerp in, hé. Toen ik nog voorzitter was, ging ik op een andere manier met zo’n wedstrijd om. Dan vraag je op zaterdag: ‘Jongens, what happened?’ Terwijl het nu hopen is dat de structuur en de middelen die we ter beschikking hebben gesteld, ervoor gaan zorgen dat we geen tien zúlke wedstrijden gaan spelen.”

Heeft u daar vertrouwen in?

“Vanzelfsprekend. Ben ik honderd procent zeker dat het niet zal gebeuren? Neen. Als je de laatste vijf jaar een paar keer play-off 1 hebt gemist, kan je niet garanderen dat het dit seizoen wél zal lukken. Dat is ook het mooie aan voetbal. Maar intern haalt niemand het in zijn hoofd om over een overgangsseizoen te spreken. Dit is net een verschrikkelijk belangrijk jaar, waarin Anderlecht moet tonen dat die elfde plaats vorig seizoen een ongelooflijke misstap was. Dat was Anderlecht onwaardig – shit happens.”

Net dáarom was die match tegen Union zo essentieel. Om jullie supporters weer perspectief te bieden.

“Als je voor de zevende keer op rij verliest van Union, is het niet meer dan normaal dat je super ontgoocheld bent. Er zijn mensen die reeds heel hun leven gaan slapen en opstaan met Anderlecht. Die tattoos hebben van RSCA. Zij keken al drie maanden uit naar die eerste match. Ik begrijp hun onvrede.”

Hun woede is niet nieuw. Sommigen onder hen viseerden vorig seizoen ook u.

(knikt) “Dat een aantal fans toen een spandoek bij had met ‘Coucke buiten’: je comprends. Vind ik dat geestig? Neen. Maar ik heb liever dat er vijftig met zo’n doek naar het stadion komen, dan dat er drie het veld oplopen. Want zodra iemand de club schade toebrengt en ervoor zorgt dat we sportief boetes krijgen, of dat andere supporters en kinderen zich niet meer thuis voelen in ons stadion, dan is mijn begrip nul. Er is een verschil tussen kritiek geven en veeleisend zijn – een Anderlechtsupporter hoort dat te zijn – en jezelf boven de club zetten en schade berokkenen.”

Beeld ID/ James Arthur

U gaat me nu toch niet wijsmaken dat dergelijke spandoeken u niet raken?

“Het motiveert alleen nóg meer om ervoor te zorgen dat al onze supporters op een dag met andere spandoeken op de Grote Markt van Brussel staan.”

Die van Antwerpen stond begin juni al vol...

“Elk jaar is er een kampioen.”

Wat we willen zeggen is dat na Club Brugge ook Antwerp jullie aan het inhalen is. Hoe kijkt u naar die machtsverschuiving?

“Dat is nu net het specifieke aan voetbal. Als je verliest, dan wint de andere.”

Komaan. Paul Gheysens kocht Antwerp in 2016 en heeft reeds een titel en twee bekers. Bent u niet jaloers dat zijn keuzes en investeringen wél al voor succes hebben gezorgd?

“Hun beslissingen zijn inderdaad goed uitgedraaid en chapeau voor hun titel. Bij ons is dat nog niet gelukt. Nóg niet.”

U beseft toch dat er een kwantumsprong in het voetbal staat te gebeuren? De Champions League wordt straks hervormd, de Super League is in de maak... De Europese inkomsten gaan een hausse nemen. Als Anderlecht die trein mist...

“Als er één seizoen was dat het wat minder mocht zijn, was het vorig seizoen. Al is dat dan puur financieel bekeken, want in feite redeneren wij zo niet. (wijst naar zijn borstkas) De bedoeling is dat er hier ooit een vierde ster komt, ook al staan we daar momenteel nog ver vanaf. Maar eens de machine van Anderlecht weer op gang komt...”

U zei in 2017 dat u van Anderlecht een Europese subtopper wilde maken. U sprak over voorbeelden als Ajax, Porto en Salzburg. Sorry, maar Anderlecht is daar intussen wel heel ver van weggegleden.

“We staan daar inderdaad ver van. Belangrijk is evenwel dat de fundamenten om dat doel te bereiken vandaag steviger zijn dan in 2017. Iedereen weet intussen dat er toen wat lijken in de kast zaten, en dat Anderlecht niet echt goed bezig was. Die problemen zijn op vandaag opgekuist. Financieel zijn we weer gezond. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de kracht van Anderlecht is groter dan ooit.”

Euhm?

“Onze supporters staan er meer dan ooit, ondanks die elfde plaats vorig seizoen. Ik zeg het: de dag dat we opnieuw kampioen spelen, gaat de Grote Markt in Brussel te klein zijn. Net omdat iedereen hunkert naar die successen. (bevlogen) Weet je, of ik nu in Durbuy of op de weide van Tomorrowland sta te huppelen, als er mensen naar mij komen, gaat het slechts over één iets: Anderlecht. Het is en blijft de mooiste en grootste club van het land, hoor. Vroeger werd vaak gezegd dat Anderlechtfans successupporters waren, maar vergeet die term. Ze blijken – net als onze business partners – hondstrouw. Ze komen meer dan ooit naar het stadion en geen enkele ploeg heeft meer kijkers op tv. Díe achterban is, samen met de academy, onze ruggengraat. Ik ben hen daar bijzonder dankbaar voor, want dankzij hen voelen we elke dag de kracht van Anderlecht.”

Wat probeert u nu te zeggen?

“Dat in se alles aanwezig is om in de toekomst elk jaar bij de drie grote titelfavorieten te zijn en om opnieuw hoogdagen te beleven in Europa. En dat het nu aan de mensen is die de middelen ter beschikking hebben gekregen om het waar te maken. Als je vorig jaar met het derde hoogste budget qua spelerslonen pas elfde eindigt, dan ligt het niet enkel aan het financiële, hé. Dus ja, dit jaar moéten we play-off 1 halen. Simpel. En eenmaal in play-off 1, gaan we bekijken wat de nieuwe doelstellingen zijn. Want we willen volgend seizoen absoluut weer Europa in.”

Het zal nodig zijn, want met ‘de structuur staat er’ en ‘we zijn financieel weer gezond’ nemen supporters geen vrede. Zij willen prijzen.

“Terecht. Ik ook! De essentiële boodschap die ik wil meegeven, is dat we álles in handen hebben om weer succesvol te worden. Dus al die verhalen dat Anderlecht budgettair niet meer zou meekunnen en dat we eerst moeten verkopen om te kunnen kopen: vergeet het. Gooi die stukken maar in de vuilbak. We kunnen financieel wél mee. Jesper (Fredberg, red.) heeft een heel mooi budget gekregen om transfers mee te doen, waar je echt onze ambities mee moet kunnen realiseren. De vastberadenheid waarmee hij zijn beleid voert – zowel inhoudelijk als qua transfers – geven me alvast een goed gevoel. Jesper weet bijzonder goed welke spelers hij aan boord wil halen en hij is in dat alles consequent en gedecideerd.”

Wat is een heel mooi budget, meneer Coucke? Anderlecht had vorige zomer slechts 6 miljoen euro om de markt mee op te gaan.

“Over totale bedragen kan ik hier niet spreken – dat begrijp je wel. Maar nogmaals: er zijn meer dan voldoende middelen ter beschikking om de ambities waar te maken.”

Waar loopt het dan mis?

“Die vijf jaar miserie, met resultaten die Anderlecht onwaardig zijn, is voor een derde te wijten aan de lijken die we hebben aangetroffen. Veel respect trouwens voor de manier waarop justitie dat blijft onderzoeken. Nog een derde – en dat mag echt niet onderschat worden – komt door corona...”

U gaat dát excuus nu toch ook niet inroepen? Elke Belgische club heeft afgezien door de gevolgen van de pandemie. Bovendien, jullie hebben een solidariteitsbijdrage gekregen van de clubs die Europees mochten spelen.

“Peanuts waren dat. En het is niet dat ik álles op corona afschuif, hé, maar het heeft er echt wel op ingehakt. De competitie die plots werd stilgelegd, nadat we net zestien keer hadden gescoord in drie matchen en bijna op een Europese plaats stonden. De zeer hoge lonen die we ondertussen moesten blijven betalen. De inkomsten van onze supporters die wegvielen. Corona viel voor ons echt op het slechtst mogelijke moment – het financiële was net redelijk in orde. En een laatste derde: de slechte beslissingen die gemaakt zijn. Da’s veel, als je het allemaal optelt. Die slechte beslissingen kan je overigens níet los zien van de lijken die we hebben aangetroffen. We zaten in ‘No Man’s Land’, en dan nemen er mensen beslissingen die daar niet de ervaring noch de middelen voor hebben. Dat zou nu niet meer mogen gebeuren.”

Hoeveel geduld heeft u nog?

“Geduld is nooit mijn sterkste punt geweest, maar ik kan niet anders.”

Jawel, u zou kunnen verkopen.

(op dreef) “Wat denk je nu zelf? Natuurlijk ga ik niet verkopen. Ik heb daar zelfs nog met niemand over gesproken.”

Wat niet wil zeggen dat er niemand een bod aan het voorbereiden is. De geruchten dat er vanuit Qatar en Dubai naar Anderlecht wordt gekeken, gonzen al een tijd.

“Natuurlijk zijn er mensen geïnteresseerd in Anderlecht. Of course. Maar ik heb nog met niemand gesproken. Meer nog, het interesseert me zelfs niet. De dag dat er me iemand belt om te zeggen dat Amerikanen of oliesjeiks veel geld willen leggen voor ­Anderlecht, ga ik niet eens vragen of het serieus is. Anderlecht staat níet te koop.”

Dus u blijft tot Anderlecht nog eens kampioen wordt?

“En nadien nog, hoor. Met Alychlo (de investeringsholding van Marc Coucke, red.) stappen we zeer zelden uit bedrijven. Wij zijn geen investeringsgroep die het na vijf jaar weer voor bekeken houdt.”

Is die nieuwe kapitaalsinjectie intussen al rond?

“Door onze transfers (Verbruggen bracht 20 miljoen euro op, red.) is dat in feite niet meer nodig, maar we hebben beslist om ze toch te laten doorgaan.”

Klopt het dat u – alles samen – al ruim 130 miljoen euro heeft geïnvesteerd in Anderlecht?

“Dat doet er eigenlijk niet toe. Waar het om draait, is dat Anderlecht momenteel gezond is en dat het met Mauvavie (de vennootschap van Wouter Vandenhaute en Geert Duyck, red.) en Alychlo aandeelhouders heeft die niets anders willen dan dat de club opnieuw successen kent. Dáár gaat het om.”

Beeld ID/ James Arthur

Hoe is uw band tegenwoordig met Wouter Vandenhaute?

“Goed. Goed.”

Hoe evalueert u zijn rol als (niet-uitvoerend) voorzitter?

“Het afgelopen jaar slecht, want Anderlecht mag nooit elfde eindigen. Ik hoop dat het dit jaar veel beter is, zodat Wouter beloond wordt voor zijn engagement. (denkt) Ik vond mezelf geen geschikte voorzitter – ik heb in vijf jaar geen enkele titel weten te winnen –, ook al waren er verzachtende omstandigheden. Ik ga er niet dieper op ingaan, maar denk jij nu echt dat ík met Bubacarr Sanneh ben afgekomen? Dat ík de man was die zei: ‘Ik wil Michel Vlap’? Denk je dat nu écht? Dat waren telkens de eerste keuzes van mensen die toen de sportieve leiding van de club hadden. En als je na dertig keer vragen geen alternatieven krijgt, dan zeg ik inderdaad: ‘Laat het ons dan maar doen.’”

Heeft u het project Anderlecht onderschat?

“Neen. Ik kende de sector. Maar wat ik niet verwacht had, is dat ik de club in zo’n toestand zou aantreffen én dat de druk zó gigantisch zou zijn. Pas als je er middenin zit, besef je dat. Anderlecht is zo’n grote machine dat we een aantal jaar hebben verloren om de club weer in de juiste richting te krijgen.”

Stel dat u de klok één keer kon terugdraaien, tot wanneer zou u dan aan de grote wijzer draaien?

“Ik ben in het begin op zoveel rariteiten gebotst, dat ik bij het wegsnijden van al die tumoren helaas ook wat vlees mee heb gehad. Het sluiten van de Saint-Guidon op niet-wedstrijddagen, is daar een voorbeeld van. Ik heb ook te weinig de Brusselse kern bij Anderlecht kunnen betrekken. Dat zou ik anders proberen aan te pakken. En mocht ik de kans krijgen om één wedstrijd te laten herspelen, dan kies ik die bekerfinale tegen AA Gent. Dat had een gamechanger kunnen zijn voor Anderlecht.”

Beeld ID/ James Arthur

Uw trainer toen heeft intussen Burnley kampioen gemaakt. Heeft u nog contact met Vincent Kompany?

“Regelmatig, ja. En uiteraard ben ik nog steeds fan van hem. Telkens Burnley wint, ben ik echt content voor Vincent. Ook al weet je tegelijk dat je dan weer 370 berichten op Twitter – of beter ‘X’ – zal krijgen met ‘@CouckeMarc, volg je het Engels voetbal?’ (lachje) Ach, wij hebben het leergeld betaald in de trainerscarrière van Kompany.”

Het was u die hem in 2019 de sleutels van Anderlecht gaf. En u was ook niet echt akkoord met zijn vertrek, zei u op een vergadering met fanboard.

“Het zou niet fair zijn van mij om me daar nog verder over uit te spreken. Ik ben opgestapt als voorzitter. Dan mag je nadien geen individuele zaken van je opvolger bekritiseren of bejubelen. Wat wel is, ik vind van mezelf dat ik in mijn periode als voorzitter twee echt goeie beslissingen heb genomen – naast een heleboel slechte. Mijn allereerste was elf jeugdspelers (onder wie Doku, Verschaeren en Ait El Hadj, red.) een contract geven. Anders waren we nog veel verder van huis geweest. En één van mijn laatste was het binnenhalen van Vincent Kompany – wat heel goed paste bij de club. Maar het heeft allemaal niet gegeven wat we ervan verwacht hadden. Een goede voorzitter van Anderlecht is iemand die met de juiste waarden de juiste resultaten haalt. Dat laatste is nog niet gelukt.”

Steekt dat?

“Het is raar. Ik geef in al mijn bedrijven vertrouwen aan mensen. Ik zeg niet aan Peter Goossens hoe hij een biefstuk moet bakken, noch aan Bart Versluys hoe hij de mooiste gebouwen moet zetten, of aan Eric Domb hoe hij Pairi Daiza moet runnen. Ik probeer de mensen alleen een spiegel voor te houden en ondertussen een bepaalde structuur uit te bouwen. Dat is tot dusver quasi overal succesvol gebleken, maar niet in het voetbal.”

Mag ik tot slot het laatste woord aan u geven? Er is nog een beetje plaats over op deze pagina...

(denkt na) “Ik zou aan al onze 1,1 miljoen supporters – en dan heb ik het zowel over de meest fanatieke als over diegenen die vanuit hun zetel naar Anderlecht kijken – willen zeggen: dank je wel voor jullie loyauteit. Sámen brengen wij deze club terug naar waar hij hoort. Blijf Anderlecht steunen. Blijf gerust ook even kritisch – de lat moet hoog liggen –, zonder grenzen te overschrijden. Als we allemaal onze energie positief gebruiken, dan gaat dit echt lukken. Dan moét dit lukken.”

Want ‘We Are Anderlecht’?

“We Are Anderlecht, ja. Ik vind trouwens dat ik geleidelijk aan het recht heb om dat mee te beginnen zingen.”