Mannaert: ‘Met de derde plaats is deze Champions League-campagne geslaagd’

Veel tijd om te bekomen van de transferzomer is er niet. Vanavond begint Club Brugge aan de Champions League tegen Leverkusen. Manager Vincent Mannaert zucht: ‘Hoe kunnen wij ons meten zonder een nieuw stadion?’

Zijn dertigste transferperiode (23 bij Club Brugge, 7 destijds bij Zulte Waregem) was bijzonder intens, met de Italiaanse soap rond Charles De Ketelaere, de smeekbede aan Hans Vanaken en de recordsom voor Roman Jaremtsjoek. Vincent Mannaert (47) glimlacht eens, in Zaventem, dat hij een jubilaris is. Het maskeert zijn vermoeidheid echter niet.

Welke impact heeft zo’n transferperiode op uw leven en op uw lichaam?

“Meer kilo’s. (grijnst) Zo’n mercato kruipt wel in de kleren, ja. Ook omdat het door de jaren inhoudelijk complexer is geworden, vanwege het clearinghouse, de meldingsplicht, de herkomst van de geldstromen, maar ook vanwege de brexit. Het voetbal is bovendien economisch geëxplodeerd. Wereldwijd consumeren steeds meer mensen voetbal, wat ervoor zorgt dat alsmaar meer investeerders geïnteresseerd zijn. Dat maakt het allemaal uitdagender. Dit is dan ook geen two-man job meer. Je hebt zoveel knowhow nodig en je moet elkaar kunnen aflossen.”

Herinnert u zich nog uw eerste mercato?

“De winter van 2006 op 2007. Het was niet alleen een ander decennium, Zulte Waregem was toen ook nog een semiprofessionele ploeg. De kunst was om zoveel mogelijk transfervrije spelers binnen te halen. We moesten zaaien naar de zak; 250.000 euro was zowat het bestedingsplafond voor een speler.”

Peanuts in vergelijking met de 16 miljoen euro die u deze zomer voor Roman Jaremtsjoek gaf.

“Het zegt alles over de evolutie van het internationale voetbal. Als een paar miljard mensen ter wereld geïnteresseerd is in je product en bereid blijkt om een deel van hun inkomen daaraan te besteden, weet je dat er een gigantisch economisch potentieel is. Bij kunst is het niet anders. Niemand wilde een schilderij van Van Gogh toen hij nog leefde. Warhol had aanvankelijk problemen met het vermarkten van zijn Campbell’s Soup Cans, terwijl zijn zeefdruk van Marilyn Monroe onlangs verkocht is voor 184 miljoen euro. Die evolutie zie je ook in het voetbal.”

Hoe voelt het om ineens zoveel geld neer te tellen?

“Het verantwoordelijkheidsgevoel is groter. Zestien miljoen euro, daar sta je toch even bij stil. Al investeren we natuurlijk vanuit een transferstrategie. Wij geven bovendien uit wat we kunnen uitgeven. Club heeft deze zomer ook voor meer dan 50 miljoen euro verkocht, hé. Geld dat we herinvesteren in onze kern. Parallel hebben we de voorbije jaren met eigen middelen 10 miljoen geïnvesteerd in het Jan Breydelstadion, 15 miljoen in ons Basecamp en er was de overname van Schiervelde voor Club NXT.”

Vincent Mannaert: "Hans Vanaken is meer dan ooit onze lijm, onze zekerheid.” Beeld Photo News

Zit er een Netflix-documentaire in de transfer van Charles De Ketelaere?

“Het mooiste verhaal van De Ketelaere moet nog geschreven worden: uitgroeien tot een icoon van AC Milan. Hij heeft dat in zich, en het is tegelijk de betrachting van hun sportieve leiding.”

Bent u altijd rustig gebleven tijdens de onderhandelingen?

“Dat ga je me niet horen zeggen. Maar ik heb nooit gedacht dat het met een sisser zou aflopen. Daarvoor was de interesse van AC Milan te groot. De Ketelaere is op een bepaald moment wel leeggelopen tegen mij. Ik heb hem nadien uitgenodigd bij me thuis. Hij vreesde dat het niet meer in orde ging komen. Dat is begrijpelijk, als je nog maar 21 bent. Het heeft een tijd aangesleept, maar dat kwam ook omdat AC Milan in een overname zat. Er waren duidelijke budgetten afgesproken door koper en verkoper. Mijn collega’s dienden daar rekening mee te houden.”

Hoeveel bedroeg het eerste bod van AC Milan exact?

“Zevenentwintig miljoen euro.”

U kunt beter bluffen dan vroeger?

“Je moet niet bluffen, je moet blijven gaan. Weet je wat het ook is? Ik moet twee types van aandeelhouders tevreden zien te houden: de emotionele aandeelhouders, zijnde de fans, en de financiële aandeelhouders, die vaak ook emotioneel betrokken zijn. De fans verwachten dat Club wint, liefst met mooi voetbal, en goede spelers haalt. De financiële aandeelhouders willen dat de cijfers kloppen. Logisch, zij hebben er destijds geld in gestoken toen niemand anders klaarstond. Dan wil je natuurlijk dat je investering rendeert.”

Club had nog 18 miljoen euro meer kunnen binnenhalen met dat bod van Lille op Noa Lang.

“Het is Lang die gezegd heeft: ‘Ik blijf.’ Mij ga je niet horen klagen. Lang heeft gewoon de pech gehad dat hij geblesseerd is uitgevallen.”

We waren toen wel al halfweg augustus.

“Dat Lang uitgesproken is, zal hebben meegespeeld. Maar we kunnen van Louis van Gaal (de Nederlandse bondscoach die Lang opriep, red.) toch moeilijk beweren dat hij discipline niet belangrijk vindt.”

Vreest u oplapwerk bij Lang? Is er een deuk in het ego?

“Lang kan heel snel de klik maken. Hij zit intussen met het WK in Qatar in zijn hoofd en weet ook dat hij zonder die blessure meer mogelijkheden had om te vertrekken. Hij is niet ongelukkig in Brugge, de fans houden van hem. En Lang heeft altijd gezegd: ‘Ik ga niet holderdebolder vertrekken.’”

Er was ook de 11 miljoen euro voor Hans Vanaken van West Ham United. Wat vond u van die Brugse tifo?

“Heel knap gedaan. Ik weet wat je insinueert, en ik wou dat ik kon zeggen dat ík het georganiseerd had. Iedereen besefte gewoon hoe belangrijk Vanaken voor Club is. Zeker in deze transformatie. Hij is meer dan ooit onze lijm, onze zekerheid. Tijdens iedere training en in elke wedstrijd. Vanaken is jaar na jaar goed voor dubbele cijfers, en hij scoort op elk niveau. Elf miljoen euro is nooit genoeg geweest om te zeggen: ‘Ga maar.’ Hij komt nu pas in zijn beste jaren.”

Schrok u toen hun tweede bod amper 1 miljoen hoger was dan hun eerste poging?

“Ik denk dat West Ham toen al aan het schakelen was. Die 10 miljoen euro leek me ook niet de juiste aanpak. Iedereen maakt natuurlijk zijn rekening, maar ik ben voorstander van eerst eens te bellen en vooraf te polsen over welk bedrag we spreken. Dat hebben we deze mercato ook gedaan met OHL. We wilden Mathieu Maertens er graag bij, een uitstekende speler, maar toen Peter Willems (de CEO van OHL, red.) aangaf wat zijn minimumprijs was oordeelden we intern dat dat bedrag te hoog was. Zo was er tenminste meteen duidelijkheid.”

De Brugse supporters smeken Hans Vanaken om te blijven. Beeld Photo News

U hebt naast Vanaken en Lang ook Mignolet kunnen houden. Ook in de doelman was er stevige interesse.

“Simon Mignolet heeft de mogelijkheid gehad om te vertrekken, ja. Begrijpelijk, na het niveau dat hij in de play-offs haalde. De laatste doelman die zo’n grote impact had op de Belgische competitie moet Michel Preud’homme bij KV Mechelen geweest zijn. Ik kan me niemand anders herinneren. Mignolet is een kampioenenmaker, net als Vanaken.”

Hoe hebt u Mignolet kunnen overtuigen? Want hij tekende geen nieuw contract.

“Nog niet. Ik hoop dat Mignolet nog lang bij ons in doel zal staan en dat hij samen met nog een aantal Duivels van zijn generatie in het voetbal zal blijven. Vanuit de Pro League zal er een cursus opgericht worden, The Football University, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen, zodat sommige spelers later ook in het management van een club terechtkomen. Mignolet heeft de kwaliteiten om ooit op mijn stoel te zitten. Jan Vertonghen ook, denk ik.”

En Ruud Vormer, wat gaat er met hem gebeuren?

“Vormer zit in de moeilijkste fase van zijn carrière, de fase waarin vraag en aanbod niet meer matchen. Hij ziet nog steeds de beste versie van zichzelf en dat creëert een spanningsveld. Dat is niet altijd aangenaam. Ik heb dit eerder meegemaakt met Leleu bij Zulte Waregem, en met Hoefkens en Simons bij Club. Over Refaelov zeg ik altijd: we hebben lief en leed gedeeld. Maar met Vormer was het alleen lief. We hebben elk seizoen een trofee gewonnen. Als je acht jaar voor hetzelfde bedrijf werkt, krijg je ook een menselijke band. Vormer is een icoon van Club: vijf titels, tien trofeeën, de Gouden Schoen. Mijn respect voor de voetballer en de mens Vormer zal altijd groot zijn.”

Hij staat niet eens op de lijst voor de Champions League. Dat is toch pijnlijk?

“Dat is niet leuk, neen.”

Wat hebben die vorige zes campagnes u eigenlijk geleerd?

“Dat er in de Champions League een bepaalde hiërarchie is die je niet gauw doorbreekt. Ik heb me vorig jaar vergaloppeerd door de tweede plaats te ambiëren. Die 0-5 tegen Leipzig heeft voor een realitycheck gezorgd. We zullen ons moeten overtreffen als we boven Porto of Atlético willen eindigen. Europees overwinteren is nog steeds de doelstelling. De derde plaats, dan zou deze campagne geslaagd zijn.”

Waar ontbreekt het Club nog aan?

“Aan een nieuw stadion. Als we die mogelijkheid niet krijgen, en dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over subsidiëring want wij vragen geen geld van de belastingbetaler, om op de bestaande site een nieuw stadion te bouwen, hoe kunnen we ons dan structureel meten met die Europese mastodonten? Het is telkens een immense opdracht om Jan Breydel, een stadion uit 1975 dat eens opgelapt werd in 2000, Champions League-proof te maken. Ik liep vorig jaar, een dag voor de legendarische match tegen PSG, waarin Messi, Neymar en Mbappé voor het eerst aan de aftrap zouden komen, in onze catacomben. Toen ik naar rechts keek lagen ze daar, oefeningen te doen in een versleten kader, ondanks die investering van 10 miljoen euro. Dan begrijp je wel waarom het zó uitkijken is naar dat nieuwe stadion.”

