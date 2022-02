‘Manier waarop’ even niet belangrijk voor Club: drie punten en wegwezen

Christoph Daum had voor de gelegenheid zijn blauw-zwarte stropdas van onder het stof gehaald. Keulen-Eupen is net geen honderd kilometer rijden. De ex-trainer nestelde zich naast voorzitter Bart Verhaeghe voor wat de minst gestructureerde wedstrijd van Club Brugge onder Alfred Schreuder zou worden.

Blauw-zwart kwam Am Kehrweg hevig onder druk te staan, dreigde even te plooien, maar klom finaal als winnaar uit de loopgraven: “En daar zijn we ontzettend blij mee”. De manier waarop kon Schreuder weinig schelen.

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht. Club nam met zes aanvallend ingestelde spelers snel de bovenhand en liet de thuisploeg geen kans. Met een bedrijvige Lang tussen de linies, een oppermachtig middenveld en een goed georganiseerd blok. Na acht minuten leidde Vanaken met een rake kopbal op een goede hoekschop van Skov Olsen een schijnbaar rustige middag in. Viel dat uiteindelijk tegen voor Club.

In een dol vierde kwartier lukte De Ketelaere gelukkig voor blauw-zwart de 0-2, nadat Prevljak twee kansen de nek had omgewrongen. Maar na diens aansluitingstreffer moest Club alsnog in overlevingsmodus. Het middenveld met Odoi als zes was de grip volledig kwijt, achterin was het vrouwen en kinderen eerst. Schreuder bracht met Adamyan en Balanta twee strijders in de plaats van Lang en Skov Olsen. Veelzeggend. Finaal ontsnapte Club, goed voor de eerste zes op zes onder de nieuwe coach.

“De manier waarop, daar ben ik heel tevreden over”, meende Schreuder. “Deze match vroeg om een andere aanpak. We probeerden te voetballen, maar dat lieten de omstandigheden niet toe. Een klein veld. Veel wind, slecht weer. Daar moet je mee omgaan. We hadden de intentie om te voetballen, maar soms moet je vechten. En dat hebben we uitstekend gedaan.”

Philippe Clement en Alfred Schreuder drinken uit hetzelfde glas: het halfvolle. De omstandigheden waren moeilijk en de eerste helft was best ok. Maar wie tegen Eupen één speelhelft lang onder druk komt te staan, heeft op zijn zachtst gezegd nog wat werk: “Ik maak me juist geen zorgen”, ging de T1 niet akkoord. “Want ik zie wat er op training gebeurt.” Al is hij ook niet blind voor de tekortkomingen: “In het benutten van de kansen moeten we beter doen. En we vonden de vrijstaande Vanaken veel te weinig. Verder ben ik heel blij met de wijze waarop we deze match hebben aangepakt. Dat was erg goed als team.”

Club wint en dat is in deze fase van de competitie het enige wat van tel is. Dat verraadde ook de opluchting bij de meegereisde bobo’s op de hoofdtribune na affluiten. Al knokkend de drie punten pakken: blauw-zwart zou er in de aanloop naar de topper tegen Antwerp ook met beide handen voor tekenen. Mooiweervoetbal is voor later, dat hopen we in ieder geval: “Een topwedstrijd waar we naar uitkijken”, aldus Schreuder. “Maar eerst even genieten van deze overwinning.”