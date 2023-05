Mandela Keita, de man van 10 miljoen, voelt zich goed bij Antwerp: ‘Zelfs al pakken we de titel, dan nog drink ik geen champagne’

Jong, sterk, atletisch, welbespraakt. Mandela Keita, woensdag 21 geworden, is het allemaal. Ook een lach is nooit ver weg. ‘Negativiteit is niets voor mij.’

Omschrijf jouw jaar eens in één woord.

“Rollercoaster.”

Omdat het van het ene uiterste in het andere gegaan is?

(knikt) “Ik had voor het eerst in mijn carrière een zware blessure, daarna zocht ik naar mijn beste vorm en speelminuten. Dat ging niet zoals verwacht. En toen is Antwerp gekomen.” (Keita wordt sinds eind januari gehuurd van OH Leuven, red.)

Waar je meteen basisspeler werd. Heeft dat jou verrast?

“Goh, ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Net als mijn vriendin, mijn familie, mijn makelaar dat altijd hebben gedaan. Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Ik wist dat mijn kwaliteiten niet zomaar konden weg zijn. Ik had gewoon een frisse wind nodig.”

In november overleed je vader. Voor een 20-jarige moet dat moeilijk zijn.

“Het was een harde klap. Ook al had ik niet zoveel contact met hem – hij woonde in Guinee. Mentaal heeft het me enkel sterker gemaakt. Weet je: ik probeer in alles het positieve te zien. Je moet het leven niet te serieus nemen. Het kan ineens gedaan zijn. En je zal nooit weten wanneer het gebeurt. Ik probeer dus stressvrij te leven. Veel lachen, het goede zien in de dingen.”

Wat opvalt, is de connectie tussen jou en de 18-jarige Arthur Vermeeren. Twee jonge gasten die het middenveld van Antwerp overeind houden.

“Weet je hoe dat komt? Wij zijn twee rustige, bescheiden jongens. Wij doen niet zoveel, hoor. Familie, voetbal, naar huis gaan. That’s it. We luisteren ook naar mekaar. Arthur en ik zijn heel complementair. Op en naast het veld. Hij is trouwens heel matuur voor zijn leeftijd. Ik vind het ongelooflijk wat hij al laat zien.”

Het helpt wellicht dat er met Mark Van Bommel een Nederlander trainer is van Antwerp?

“Hoe bedoel je?”

Nederlanders staan erom bekend kansen te geven aan de jeugd.

“Zeker. Bovendien was de coach ook een middenvelder. Hij geeft nog meer aandacht aan ons. Alles wat hij zegt, heeft hij al eens meegemaakt. Dat helpt ons om beter te worden.”

Wat is de belangrijkste les die hij jou al heeft bijgebracht?

“Subtiele dingen, positionele zaken. Maar ook dat we voor mekaar moeten vechten en nooit mogen opgeven – dat heeft hij erin gedrild. Van hem mogen we agressief spelen. Maar hij verlangt wel dat we het netjes doen op het veld. (met een knipoog) Niet zoals hij het vroeger deed.

“De details die hij ons bijbrengt, zijn heel belangrijk. Ik was vroeger fan van Ronaldinho, maar nu kijk ik toch vooral naar spelers op mijn positie. Heb je gekeken naar Real Madrid-Manchester City? Wel, een speler zoals Rodri of Modric... Ik vind het zot hoe rustig zij blijven in bepaalde omstandigheden. Busquets is nog zo’n speler. Daar kan ik nog veel van leren.”

Ben je veel met voetbal bezig?

“Een zestal uur per dag. Trainen, analyses, extra oefeningen... Maar ik wil ook regelmatig rust inlassen.”

Voelen jullie intern de druk om prijzen te pakken?

“Er is zeker druk. Alleen blijft iedereen nuchter. We zijn geen titelfavoriet.”

Net 21 jaar en nu al met een cliché antwoorden. Komaan, jullie zijn toch dé favoriet?

(onverstoord) “Ik vind van niet. Alles ligt kort bij elkaar. We blijven rustig.”

Wat zou het betekenen voor Antwerp mochten jullie kampioen worden?

“Het zou een gekkenhuis zijn. Je hebt ook gezien dat er na de bekerwinst een gigantisch feest losbarstte. Maar we zijn zover nog niet. Het zal op details aankomen.”

Hoe voelt het om de man van 10 miljoen te zijn – zoveel vraagt OH Leuven voor jou?

“Daar houd ik me niet mee bezig. Ik wil hier graag blijven. Antwerp is een topclub en de sfeer is fantastisch. Iedereen in mijn positie zou willen blijven.”

Je eet niet graag taart. En je drinkt ook geen frisdrank of alcohol. Zelfs niet na de bekerfinale?

“Nee nee. We hebben natuurlijk gevierd, maar een dag na de finale heeft iedereen de knop omgedraaid. Zelfs mochten we de titel pakken, ga ik geen glas champagne drinken. Het is iets dat me niet interesseert. Het kan me afleiden van het doel dat ik voor ogen heb. Alcohol kan leuk zijn voor andere mensen. Ik heb dat niet nodig om plezier te kunnen maken. Ik ben uit mezelf al sociaal.

“Ik wil zo hard mogelijk werken voor mijn droom – de top bereiken. Champions League spelen, prijzen pakken. Daar ben ik al van kleins af aan mee bezig. Voetbal, school, voetbal. Het was een routine die ik mezelf aanleerde. (denkt na) Ik woonde alleen met mama in Leuven. Zij benadrukte dat school ook belangrijk was. Op mijn achttiende ben ik afgestudeerd. Jammer genoeg had ik nadien onvoldoende tijd voor de hogeschool of de universiteit. Mocht ik geen voetballer zijn...”

Wat had je dan gestudeerd?

“Communicatiemanagement, denk ik.”

Iedereen zag de haatberichten naar Toby Alderweireld. Zijn dat zaken die jou bezighouden?

“Ik vind het vooral jammer. Het is toch heel laag van een persoon om iemands familie erbij te betrekken? Wat win je daarmee? Niets, toch? Als ik ermee te maken krijg, laat ik het links liggen. Negeren is volgens mij het beste. Ze willen net dat je hen aandacht geeft. Die negativiteit is niets voor mij.”

Wat is de sterkte van dit Antwerp?

“De positieve vibes die er hangen, de onderlinge sfeer. Zelfs als je een iets mindere wedstrijd speelt, peppen ze je op. Iedereen wil het beste voor mekaar. En het is een ploeg met de perfecte mix tussen jong talent en ervaring. (lacht) We doen niets anders dan grapjes uithalen in de kleedkamer.”