Manchester leeft helemaal op na ‘thuiskomst’ van Ronaldo

Deze namiddag kan Cristiano Ronaldo tegen Newcastle zijn rentree maken voor Manchester United. De shirtjes met nummer 7 vliegen al over de toonbank. Hoe zal de Portugees de zware Premier League verteren?

Voor Dave O’Brien is de terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Manchester een onverwachte trip down memory lane. “Ik heb zoveel goede jeugdherinneringen aan hem”, zegt de 31-jarige Manchester United-supporter. “Dat ik hem ooit weer zou zien spelen in ons rode shirt, dat heb ik nooit durven hopen.” Hij spreekt de wens uit dat de gouden jaren terugkomen, jaren die de fans destijds voor lief hebben genomen. “Hij komt terug om te winnen, die ambitie is zijn drijfveer.”

De rode helft van Manchester kan eindelijk weer eens lachen. ‘Welcome to Manchester’ staat er in grote letters op neonreclames die de verloren zoon welkom heten, begeleid door een foto van een juichende Ronaldo. Het is een kleine plagerij naar de buren van Manchester City. Soortgelijke billboards, maar dan met een lichtblauwe achtergrond, waren twaalf jaar terug in de Noord-Engelse voetbalstad te zien toen Carlos Tévez van United naar City overliep. Nu hebben de Red Devils hun wraak op de Noisy Neighbours.

Telefoontje van Ferguson

Een ochtend lang leek het er twee weken geleden op dat Ronaldo naar Manchester City zou gaan, maar middels een vaderlijk telefoontje zou Sir Alex Ferguson de 36-jarige superster op het rechte pad hebben gehouden. Op sociale media liet Ronaldo later die krankzinnige zomerdag weten geschiedenis te gaan schrijven bij de club die hem groot heeft gemaakt. “Ik ben er weer. Ik ben terug waar ik thuis hoor. Laten we het weer gaan doen. PS: Sir Alex, deze is voor u.”

Glunderend zal Sir Alex deze namiddag op Old Trafford zitten, waar Ronaldo na 12 jaar, 3 maanden en 14 dagen zijn tweede debuut gaat maken tegen Newcastle United, dat hetzelfde tenue heeft als de club die hij heeft verlaten, Juventus. Ronaldo zal zijn vertrouwde nummer 7 dragen, het nummer dat hem is ‘geschonken’ door collega Edinson Cavani. De wereld zal over zijn schouder meekijken, al zal de wedstrijd vanwege het tijdstip (16 uur) niet door de Engelse televisie rechtstreeks worden uitgezonden.

Ook Cristiano Ronaldo prijkt inmiddels op de banner aan Old Trafford, in Manchester. Beeld AFP

Het volgt op weken van voorpret. Ronaldo deelde foto’s van zichzelf, tijdens zijn quarantaine zonnebadend bij zijn supervilla. “Wie zegt dat er geen zon schijnt in Manchester?” Het socialemediateam van de club maakte overuren. Er verschenen foto’s en video’s van trainingssessies op Carrington, waarop onder meer te zien was hoe hij zijn arm om Donny van de Beek sloeg, de Nederlander die wel wat steun kan gebruiken. “Je hebt de zon met je meegebracht, brother”, twitterde medeaanvaller Marcus Rashford.

“Het is een geweldige opsteker”, zegt supporter O’Brien, “na een aantal magere jaren en na een jaar lang spelen in lege stadions. Dit hadden we nodig.” De plaatselijke journalist Tony Bugby, die beide Manchesters al decennia volgt, verkeert eveneens in een jubelstemming. “Het is geweldig dat ik dit nog kan meemaken. Ik heb bij mijn eigen zoon gezien hoe inspirerend hij is. Hij was zes, zeven toen Ronaldo hier kwam en hij begon zijn schijnbewegingen na te doen. Hij heeft een generatie voetballes gegeven.”

De hoop is dat het wispelturige United onder Ronaldo serieus kan meedoen voor de titel, de hegemonie van de twee grote rivalen (Liverpool en Manchester City) doorbrekend. “Als Ronaldo met Manchester United de Premier League kan winnen,” zo heeft oud-topvoetballer Paul Merson gezegd, “dan is dat een van de grootste prestaties die hij in zijn voetbalcarrière heeft bereikt.” Tevens zal de Peter Pan van het voetbal met een half oog kijken naar de Champions League, een campagne die volgende dinsdag begint met een wedstrijd tegen Young Boys.

Beurswaarde

Of het sportief gezien goed gaat uitpakken moet nog blijken. Commercieel gezien is de komst al een daverend succes. Het transferbedrag dat Manchester United aan Juventus moest overmaken (15 miljoen euro) staat gelijk aan de prijs voor een beetje verdediger uit de Championship, de Engelse tweede klasse. Een flinke uitgave is het salaris van 450.000 euro per week, wat evenwel minder is dan de 540.000 euro die hij wekelijks van de Oude Dame kreeg. Dat ‘verlies’ zal Ronaldo ruimschoots goedmaken met nieuwe sponsorcontracten en te verwachten bonussen.

Voor de club, en voor de omstreden eigenaren, is het financieel zeer aantrekkelijk. Op de dag waarop zijn komst werd aangekondigd, bewees Ronaldo dat hij beurskoersen kan doen bewegen; hij voegde met een handtekening een kwart miljard toe aan de waarde van Manchester United. De club verdient daarnaast miljoenen aan de verkoop van ‘zijn’ shirt, alsmede de kledingsponsor Adidas, rivaal van Ronaldo’s Nike.

Rijen hebben zich afgelopen dagen gevormd bij de clubwinkel van Old Trafford. Wachtend op hun beurt konden de fans de gevel bewonderen waar een foto van Ronaldo snel was toegevoegd aan het sterrenensemble. Hij staat naast zijn landgenoot die hem moet bedienen, Bruno Fernandes.

Heel slim heeft de club twee Ronaldo’s voor de prijs van één binnengehaald. De jeugdacademie wordt verrijkt met Cristiano Ronaldo Jr., de elfjarige die bij de jeugd van Juventus 58 doelpunten in 23 wedstrijden heeft gemaakt. Zodoende is De Terugkeer naast een stukje nostalgie ook een investering in de toekomst.