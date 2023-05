Manchester City landskampioen na verlies concurrent Arsenal − en met twee finales in het verschiet

Voor de ploeg van Pep Guardiola is het de vijfde Premier League-titel in zes jaar, en de negende in totaal. Alleen Liverpool wist de lichtblauwe dominantie drie jaar geleden kortstondig te onderbreken. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, kan de verse landskampioen zich nu volledig richten op de twee grote finales in juni: tegen Manchester United voor de FA Cup en tegen Internazionale voor de Champions League. De drieslag ligt voor het oprapen voor het beste team in de wereld.

Arsenal moegestreden

Dit seizoen leek Arsenal lange tijd voor een daverende verrassing te zorgen. De jonge ploeg van Mikel Arteta stond tot voor kort bovenaan. Ten tijde van het WK bedroeg de voorsprong zelfs negen punten. Maar de laatste maanden maakte Arsenal een moegestreden indruk terwijl City, dat een brede selectie heeft, alle wedstrijden begon te winnen, onder meer twee keer tegen Arsenal. Het laatste puntverlies was op 18 februari, een 1-1 uit tegen Nottingham Forest, een wedstrijd waarin City kans op kans miste.

Datzelfde Forest kreeg zaterdag bezoek van Arsenal. De thuisploeg kwam in de 18e minuut op voorsprong door een doelpunt van de Nigeriaanse aanvaller Taiwo Awoniyi. Aan deze goal ging een blunder van Martin Odegaard vooraf, die de bal zomaar inleverde bij Morgan Gibbs-White. De Noorse middenvelder was dit seizoen nota bene de smaakmaker bij Arsenal, samen met Bukayo Saka. De Londenaren zochten tevergeefs naar de gelijkmaker. Met deze winst heeft Forest zich veilig weten te spelen.

Champions League

Arsenal kan zich wel verheugen op het eerste Champions League-avontuur sinds 2016. Bij het miljoenenbal zal het vrijwel zeker worden vergezeld door Newcastle United en Manchester United. Erik ten Hags ploeg won uit bij Bournemouth (0-1) en heeft nog een punt nodig uit twee thuiswedstrijden, tegen Chelsea en Fulham. Deelname leek al helemaal zeker te zijn, ware het niet dat Liverpool in de slotfase gelijk maakte tegen Aston Villa. Liverpool en Brighton gaan waarschijnlijk Europa League spelen.