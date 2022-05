Manchester City kampioen na wonderbaarlijke wederopstanding

Op sensationele wijze is Manchester City Engels kampioen geworden. In het laatste kwartier draaide het een 0-2-achterstand tegen Aston Villa om in een 3-2-zege. Daardoor was de ploeg van Pep Guardiola niet meer in te halen door Liverpool.

Het is de vierde titel voor City in vijf jaar, waarmee de club net zo groot aan het worden is als het Liverpool van de jaren tachtig en het Manchester United van Alex Ferguson. Maar de titel voelt als een troostprijs nadat het in Madrid een zekere plek in de Champions League-finale in een paar malle slotminuten had weggeven aan Real Madrid. De beste van Europa zijn, dat is de ambitie van de Citizens. Nu is de kans groot dat Liverpool die titel eind volgende week pakt.

Bijna struikelde het zondag wederom in het zicht van een trofee. Op bezoek kwam Aston Villa, de nummer 14 van de ranglijst. Op papier geen enkel probleem, ware het niet dat Steven Gerrard, alias Mister Liverpool, de manager is van de gasten uit Birmingham. Wat zou het een voetbalsprookje zijn als de Anfield-legende zijn oude club kon helpen. Bovendien kan iedereen zich bij City nog de slotdag van 2012 herinneren, toen het de titel thuis leek te verspelen tegen Queens Park Rangers, maar gered werd door twee goals van Sergio Agüero in blessuretijd.

Het was überhaupt nog een wonder dat het zo spannend was. In de winterstop had City een voorsprong van liefst 14 punten genomen op Liverpool. Het kampioenschap leek een kwestie van tijd te zijn. Maar sinds die tijd hebben The Reds van Jürgen Klopp alle wedstrijden gewonnen, op gelijke spelen tegen de andere teams in de top vier na, City, Chelsea en Tottenham Hotspur. Een extra stimulans was de jacht op de quadruple, het behalen van vier prijzen in een seizoen, wat geen Engelse club ooit is gelukt.

City op achterstand

City, dat een punt meer had dan Liverpool, had het inderdaad moeilijk tegen Aston Villa. De gasten kwam in de 37ste minuut verdiend op voorsprong toen vleugelverdediger Matty Cash de 0-1 binnenkopte uit een voorzet van Lucas Digne. De City-fans konden slechts hoop putten uit de tussenstand op Anfield, waar Liverpool moeite had met Wolves. Sterker, de gasten hadden na een paar minuten brutaal de voorsprong genomen, waarna Sadio Mané de orde had hersteld met de gelijkmaker.

Maar City wist dat de weerstand van Wolves uiteindelijk zou breken, en de paniek, bij de fans dan, sloeg toe toen uitgerekend oud-Liverpool-speler Philippe Coutinho de 0-2 maakte. Zou Liverpool het grote mirakel voltooien? Nog nooit in de geschiedenis had een team op de laatste speeldag een achterstand op de ranglijst ingelopen om kampioen te worden. Maar de geschiedenis van 2012 herhaalde zich, zij het iets minder dramatisch. Binnen vijf minuten scoorde City drie keer: twee goals kwamen van invaller Ilkay Gündogan, de eerste op assist van nog een oud-Liverpudlian Raheem Sterling, de tweede na een prachtige assist van Kevin De Bruyne. Tussendoor maakte Rodri met een knap afstandsschot de gelijkmaker.

De Bruyne bekroonde zo zijn sterke seizoen niet enkel met de titel van Speler van het Jaar, maar ook met zijn vierde titel in vijf jaar. De Bruyne treedt toe tot een selecte club van 35 spelers die ooit vier of meer keer de Premier League wonnen. Hij staat op gelijke hoogte van die andere Belgische legende van Manchester City, Vincent Kompany. Zijn standbeeld aan het Etihad Stadion heeft hij ondertussen verzekerd.

De zege zorgde voor een veldinvasie en tranen op de wangen van Guardiola. Zijn jongens hadden karakter getoond, nodig om de titel in ’s werelds zwaarste competitie te winnen. Het heeft dit seizoen maar drie keer verloren: tegen Crystal Palace en twee keer tegen Tottenham. Een bonus voor City is de voorsprong op stadsgenoot United: 35 punten maar liefst. Onder toeziend oog van Erik ten Hag had Manchester United het rampseizoen in stijl afgesloten, met een 1-0-nederlaag bij Crystal Palace. De zesde plek is goed voor Europa League.

De strijd om de vierde plek tussen de Noord-Londense grootmachten werd gewonnen door Tottenham Hotspur, dat met 0-5 won bij het al gedegradeerde Norwich City. Het is een formidabele prestatie van Antonio Conte, die halverwege het seizoen trainer werd toen de club de weg kwijt was. De kwalificatie leverde Italiaan een bonus van twee miljoen pond op. Aan de onderkant van de ranglijst wist Leeds United het vege lijf te redden door een knappe zege bij Brentford. Daardoor degradeert Burnley.