Manager van Romelu Lukaku bedreigd bij transfer: ‘Grenzen van fatsoen ver overschreden’

Pastorello ontkent dat de deal “geforceerd” is voor financieel gewin. “Veel van degenen die me vandaag beledigen en bedreigen, hebben me van harte bedankt dat ik Lukaku naar Milaan heb gehaald”, stelt hij. “Ik heb altijd confrontatie en opbouwende kritiek aanvaard en ik zal dat blijven doen. Dat hoort bij het spel van diegenen die een rol spelen met veel aandacht van de media. Maar wat we absoluut niet kunnen tolereren, zijn de leugens, insinuaties, beledigingen en bedreigingen die we hebben ontvangen (ook tegen mijn familie en mijn dochters), die de grenzen van beschaving, fatsoen en tolerantie ver hebben overschreden.”

Sinds zijn transfer naar Chelsea is Lukaku de duurste speler ooit verkocht door een Serie A-club. Inter heeft financiële problemen. Vorig seizoen doken betalingsproblemen op bij de club en coach Antonio Conte besloot het vroegtijdig voor bekeken te houden in San Siro, waar de vinger op de knip moest. De coronacrisis heeft er in Milaan stevig ingehakt en de club kan het geld van Lukaku goed gebruiken. Eerder deze zomer kondigde de aanvaller aan dat hij graag bij de Italiaanse kampioen wou blijven, maar begin deze maand stuurde Lukaku zijn positie bij en vertelde hij Inter dat hij naar Chelsea wou gaan als de Blues een goed bod zouden doen.

Federico Pastorello en Romelu Lukaku in 2019. Beeld Instagram

‘De cirkel sluiten’

“Geloof het of niet, de genegenheid van de supporters en de speciale band met de stad Milaan deden hem er lang over nadenken: maar toen hij eenmaal zijn beslissing had genomen, ging hij met overtuiging en vastberadenheid door”, aldus Pastorello. “Het economische aspect is een detail, maar het is niet de belangrijkste factor die onze keuzes en die van onze klanten bepaalt. Met betrekking tot FC Internazionale kan ik garanderen dat CEO Giuseppe Marotta, sportief directeur Piero Ausilio en coach Simone Inzaghi er alles aan hebben gedaan om deze transfer te voorkomen. Maar er zijn omstandigheden die buiten hun beslissingsbereik vallen en afhankelijk zijn van de instructies van de eigenaren.”

“Lukaku wilde het shirt van Chelsea dragen”, besluit Pastorello. “Hij deed dat toen hij 18 was, maar kon zijn stempel toen niet drukken. Maar die uitdaging heeft zich al die jaren als een worm in zijn hart en geest genesteld. En toen op een bijna onverwachte manier de mogelijkheid zich aanbood om het opnieuw te proberen, geloofde Romelu het bijna niet. Een mogelijkheid om de cirkel te sluiten. Hij besloot ervoor te gaan.”