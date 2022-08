Manager Jumbo-Visma: ‘Het moet nog blijken of Roglic in de bergen met de besten meegaat’

Van laksheid na de succesvolle Tour is geen sprake bij Jumbo-Visma. Met twee ritzeges plus vier leiderstruien met vier renners heerst de Nederlandse ploeg ook in deze Vuelta. ‘Dit is het resultaat van jaren hard werken’, zegt sportief manager Merijn Zeeman.

BVDC en JDK

De vakantie in Oostenrijk en Italië na de Tour heeft Merijn Zeeman deugd gedaan. Nog meer deugd doen de prestaties van Jumbo-Visma. “Na de Tour, met de successen van Wout van Aert en Jonas Vingegaard, kregen we te horen dat we niet Nederlands genoeg waren. Maar ik heb tijdens de Vuelta-start gemerkt dat het Nederlandse publiek momenteel helemaal gek is van Jumbo-Visma.”

Ook in het Baskenland zijn jullie de dominante factor. Primoz Roglic wint de rit en is comfortabel leider.

“Wel, de ploegentijdrit was prima en in de sprint bergop toonde Roglic zijn klasse, maar de Ronde van Spanje moet nog beginnen. Het zal nog moeten blijken of Roglic in de bergen met de besten meegaat. Laten we niet te vroeg de loftrompet steken, al heb ik er wel een goed oog in.”

En zeggen dat Roglic onzeker was om te starten. Zijn blessure is echter nooit bevestigd door de ploeg.

“Dat heeft te maken met de huidige wetgeving, die ons verbiedt om te communiceren over de medische status van een renner. Enkel de renner mag dat doen. Ik kan wel zeggen dat Roglic een serieuze blessure had en het een race tegen de klok was.”

Hij heeft toch langer getraind dan anderhalve week, zoals hij laat uitschijnen?

“Roglic heeft tweeënhalve week op hoog niveau kunnen trainen. Na zijn opgave in de Tour is hij een week van de fiets gebleven. Dat is zeer nadelig voor de conditie. Maar als je voordien maandenlang hard op hoogte hebt getraind, hoeft een week niet fietsen bij dat soort talenten niet nadelig uit te pakken. Al zul je mij niet horen zeggen dat Roglic door die week rust beter is geworden dan hij was in de Tour.”

Hoe goed is Roglic dan wel?

“Moeilijk te zeggen. Roglic heeft op training geen maximale inspanningen geleverd, maar heeft het programma van zijn trainer Marc Lamberts gevolgd om elke dag beter te worden. Hij is wedstrijdklaar. Of hij die speciale prestatie kan leveren die nodig is om bergop Remco Evenepoel en co. te kunnen volgen, dat moeten we nog afwachten.”

De ploeg is ook klaar. Vier dagen Vuelta, vier verschillende leiders van Jumbo-Visma.

“Het is mooi, zeker omdat we met veel geblesseerden zitten zoals Tiesj Benoot, David Dekker, Steven Kruijswijk en Jos van Emden, die net nog zijn sleutelbeen brak. We missen momenteel negen man. Een dubbel programma rijden gaat nog net.”

Volgens Patrick Lefevere is Jumbo-Visma van een andere planeet.

“Het is duidelijk dat we bezig zijn aan een droomseizoen. Het hoogste niveau dat we ooit hebben gehaald. De beloning van jaren hard werken, bouwen en sleutelen.”

U ontwaart tussen de lijnen geen insinuatie in die uitspraak van Lefevere?

“Ik geloof niet dat Lefevere dat als een insinuatie bedoelt. QuickStep is zelf een ploeg die jarenlang dominant is geweest, vorig jaar waren ze nog het nummer één op de ranglijst. Zij zijn ook een sterke ploeg waarin veel goede dingen gebeuren, zoals Mark Cavendish die jaren niets presteert en bij QuickStep opeens vier Tour-ritten wint. Mensen begrijpen dat niet, ik wel. Dat is dankzij de cultuur binnen de ploeg. Ik denk dat Lefevere hierop doelt met koersen op een andere planeet.”

Jullie steken wel een beetje de ogen uit van de tegenstand met die dominantie.

“Als het gemiddelde niveau van de ploeg hoog is doet elke renner zijn best om dat niveau te bereiken. Om een selectie van een koers te halen moet je super zijn.”

En dan halen jullie nog Wilco Kelderman en Dylan van Baarle binnen. The sky is the limit.

“We zijn wel Tom Dumoulin kwijt en Mike Teunissen vertrekt. Ik wil ook benadrukken dat veel onze renners zijn doorgestroomd van opleidingsploeg. Kijk naar de Ronde van Denemarken: Olav Kooij, Mick van Dijke en Gijs Leemreize, plus daarbij Tosh Van der Sande die geen nieuw contract kreeg bij Lotto-Soudal. We scoren niet enkel met gevestigde namen.”

Wat brengt de komende maanden nog naast de Vuelta?

“We maken een doel van de koersen in Canada en het WK met Van Aert. Na het WK mikken we nog op de Ronde van Lombardije met Roglic en Vingegaard.”

Van Aert niet?

“Hij zou het zeker kunnen en misschien wil hij het ook wel, maar hij moet na het WK echt eens goed rusten.”