Man City geeft De Bruyne mogelijk niet vrij voor Duivels

Donderdag maakt Roberto Martínez zijn selectie bekend voor het drieluik tegen Estland (2 september), Tsjechië (5 september) en Wit-Rusland (8 september). Kevin De Bruyne hoort straks tot zijn selectie, maar zijn club wil het laatste woord.

De enkel blijft De Bruyne immers parten spelen. Vorig weekend viel hij in tegen Tottenham, maar gisteren paste hij voor de laatste training. Te veel pijn. Tegen Norwich komt hij mogelijk niet in actie. “We zullen zien”, zegt coach Pep Guardiola. “Begin deze week kon hij meedoen op training, maar de pijn was terug. Op zekere leeftijd krijgen spelers last van vervelende kwaaltjes en het is moeilijk om nog pijnvrij te voetballen. Als hij helemaal fit is, mag hij straks naar de nationale ploeg. Indien niet, blijft hij beter hier.”

De Bruyne sukkelt nog met de naweeën van de enkelblessure die hij op het EK opliep. Hij viel uit na een wilde tackle tegen Portugal. In de kwartfinale tegen Italië speelde hij met een gescheurd ligament – met pijnstillende injectie. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat City erg voorzichtig moet zijn. Als hij zich opnieuw blesseert, dreigen een operatie en een inactiviteit van maanden.