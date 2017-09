Man City-coach Pep Guardiola looft Kevin De Bruyne: "Beter en sneller dan om het even wie"

In zijn tijd bij Barcelona omschreef Pep Guardiola Andres Iniesta als een meester in ruimte en tijd. Bij Manchester City heeft hij er ook zo een. In zijn geometrie en spel met driehoeken is Kevin De Bruyne (26) zijn verbindend lijnstuk. Zijn maestro in fast forward: snel en direct.

Vroeg in de tweede helft riep Pep Guardiola zijn regisseur twee keer bij hem. Twee opgestoken vingers bewogen van voor, naar achter, van links naar rechts. Kevin De Bruyne luisterde aandachtig naar zijn kwebbelende trainer en knikte. Slechts een seconde had hij nodig om te begrijpen wat die bedoelde. Een kleine tactische omzetting die hij meteen vertaalde naar zijn ploegmaats. Guardiola zag dat het goed was. Hij blies de wangen bol en bewoog het hoofd goedkeurend.