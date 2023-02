Maker Anderlecht-podcast: ‘De fans zullen nu niet meer loslaten over Vandenhaute’

Er heerst al langer een malaise bij Anderlecht, maar een artikel in Humo deed er met zijn onthullingen over voorzitter Wouter Vandenhaute nog een schepje bovenop. Godfried Roelant, van de populaire supporterspodcast Radio Radzinski, meet de schade. ‘Je kan dit lezen als een nieuwe open brief.’

Wat verbaasde u het meest in het artikel over Vandenhaute?

“Als je zelf een podcast opneemt over Anderlecht, hoor je natuurlijk wel wat. Maar waar ik wel van schrok, was dat werknemers Vandenhaute en voormalig CEO Peter Verbeke omschreven als ‘les deux psychopathes’. Ook de term ‘nazi’ werd voor Verbeke gebezigd. Natuurlijk bedoelen die mensen dat niet letterlijk, maar het zegt wel veel over de cultuur die er bij Anderlecht heerst.

“De supporters hebben al twee keer een open brief geschreven over Vandenhaute en het artikel van Humo kan je eigenlijk ook lezen als een open brief, maar dan vooral van (ex-)werknemers. Er schemerde natuurlijk al heel wat door over de cultuur bij Anderlecht en de figuur van Vandenhaute.

“Dat zag je bijvoorbeeld op de persconferentie na het ontslag van trainer Felice Mazzu, waar hij zo’n arrogante toon aansloeg dat je hem niet meer serieus kon nemen. Ironisch dat een mediabaas (Vandenhaute richtte mee het productiehuis Woestijnvis op, YV) zelf niet kan communiceren.”

Vandenhaute zou een half miljoen euro aan de club factureren, terwijl die financieel in slechte papieren zit.

“Het bedrag op zich is in de voetbalwereld nog vrij gangbaar. Alleen is het zo dat Vandenhaute onlangs van functie is veranderd: van voorzitter naar niet-uitvoerend voorzitter. Dan wordt het toch een ander verhaal.

“Ik denk ook dat hij niet goed heeft ingeschat hoe supporters zouden reageren op het ontslag van Jean Kindermans, de verantwoordelijke van de jeugdopleiding. Hij is buitengezet omdat ze in de opleiding meer wilden focussen op kracht, in plaats van op technische vaardigheden. Maar als excuus is toen gezegd dat hij te duur was.

“Er is dus sprake van twee maten en gewichten. Bij Anderlecht zou er nu al te weinig geld zijn om de infrastructuur goed te onderhouden. Maar Vandenhaute en Verbeke konden dan wel op restaurant gaan en de rekeningen die in de duizenden euro’s liepen inbrengen. Als je dan ziet hoeveel geld Vandenhaute krijgt via een nv waarvan zijn vrouw Catherine Van Eylen mede-eigenaar is, dan valt dat slecht bij veel supporters.”

Godfried Roelant. Beeld Godfried Roelant

Van Eylen is sportanker bij de vrt. Kan dit volgens u?

“Ik vind dat moeilijk. De oplossing waarbij Van Eylen geen vrt-anker is als haar man met Anderlecht in het nieuws komt, is vreemd. Dit zorgt toch allemaal voor een perceptie rond het koppel en Anderlecht die nog moeilijk te keren is. Je ziet dat er bij Sporza rond het verslag van Vincent Kompany bijvoorbeeld minder kritische vragen zijn gesteld. Je weet natuurlijk niet wat er echt speelt, maar supporters keken er wel van op.”

Zal de raad van bestuur, waar Vandenhaute zelf in zit, hem aan de kant zetten?

“Om te beginnen is de samenstelling van die raad al bijzonder. Ik vraag me ook af waarom Philippe Close (de Brusselse PS-burgemeester, YV) erin zit, terwijl er drie clubs zijn in Brussel. Maar goed, ik denk niet dat hij of andere leden zoals Patrick Lefevere een ontslag zullen doordrukken. Het hangt allicht af van wat eigenaar Marc Coucke met de club wil doen. Gaat hij ze verkopen of niet? En zal hij dan van zijn kant zijn invloed in de raad van bestuur laten gelden?”

Hoe is de verhouding tussen Vandenhaute en Marc Coucke, de eigenaar van Anderlecht?

“Wat ik vooral absurd vind, is dat Coucke eerst gestreden heeft tegen Vandenhaute om eigenaar te worden van de club. Vandenhaute had ook een bod uitgebracht op Anderlecht. Coucke is eerst zelf voorzitter geworden en heeft er dan een boeltje van gemaakt. Toen hij besefte dat hij meer een businessman was, maar niet veel van voetbal kende, heeft hij Vandenhaute voorzitter gemaakt. Die staat nu zelf op de rand van de afgrond.”

In de podcast hebben jullie het vaak over het glorieuze Anderlecht-verleden. Welke toekomst ziet u voor de club? De subtop?

“Anderlecht zal nooit ‘maar’ een subtopper zijn - en dat zeg ik niet alleen als supporter. Stel nu dat het over de voorzitter van Cercle Brugge zou gaan, dan zouden de kranten daar veel minder aandacht aan besteden. Misschien is dat hoogstens een kort stukje waard. Daaraan zie je dat Anderlecht in België toch een van de echt grote clubs is.

“Maar er is veel werk aan de winkel. Er is een gezonde mix nodig van ervaren en jonge spelers in de ploeg. Daarvoor moet de club goed scouten en spelers inkopen in plaats van enkel te huren, want anders zijn ze na een paar maanden weer weg. Maar om dat te doen, moet ze natuurlijk eerst financieel gezond worden en spelers met monstercontracten laten gaan. Bij de transfers zijn er de voorbije tijd al heel wat miskopen geweest.”