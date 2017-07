Makelaars cashen 22,4 miljoen euro voor één seizoen in eerste klasse

Ter vergelijking: Nederland - waar voor gelijkaardige sommen spelers werden verhandeld - deed het datzelfde seizoen met 9 miljoen euro. "We moeten iets doen aan de hoge commissielonen, maar er is op dit moment geen draagvlak", zegt AA Gent-manager Michel Louwagie, die tegen het betalen van exorbitante vergoedingen is. Al moet ook hij toegeven dat het soms niet anders kan, om sommige spelers binnen te halen.



Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne, vindt het bedrag van 22,4 miljoen euro dan weer niet overdreven. "Er gaat groot geld om in het voetbal en dan is het logisch dat ook de tussenpersonen veel geld verdienen. Ik ken veel makelaars die veel harder werken om een transfer gedaan te krijgen dan de vertegenwoordigers van de club."



Hij geeft wel toe dat er de laatste jaren een wildgroei aan managers is ontstaan. Dat is het rechtstreekse gevolg van de beslissing van de FIFA om in 2015 de regelgeving rond de makelaars af te schaffen.