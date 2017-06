Maidenzege voor Est Tanak, Neuville verkleint achterstand op leider Ogier tot 18 punten

Op de laatste dag kende vooral Sébastien Ogier nog meeval, met Juho Hanninen die problemen kende waardoor Ogier van de 6de plek naar de 5de opschoof. Bovendien eindigde hij derde in de Powerstage, waar nog punten worden verdeeld, één plaats beter dan Thierry Neuville. Hierdoor werden de zeven punten die Neuville kon terugpakken, herleid tot vier. In de WK-tussenstand telt Ogier nu 141 punten, tegen 123 voor Neuville.

Ott Tänak rukt na zijn zege op naar de derde plaats met 108 punten en Jari-Matti Latvala, tweede in Sardinië, telt er nu 107. Ogier en Neuville kijken dus best toch nog even in de achteruitkijkspiegels... De volgende WK-wedstrijd is de Rally van Polen, van 29 juni tot en met 2 juli. (later meer)