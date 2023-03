Mahuchikh, het gezicht van de Oekraïense sporters: ‘We geloven in de overwinning’

De Oekraïense hoogspringster Yaroslava Mahuchikh traint tegenwoordig in Heusden. Het is er veiliger dan in Dnipro, de stad waar ze vandaan komt. ‘Ons volk geeft nooit op.’

Stipt op tijd verschijnt Yaroslava Mahuchikh (21) op de afspraak, in het gezelschap van haar vriend. Ze steekt de lichten aan in de Golazo Arena, waar ze sinds half januari traint, en poseert geduldig voor de fotograaf. Mahuchikh komt uit Dnipro, een stad met één miljoen inwoners in het oosten van Oekraïne, maar dit jaar is Heusden haar uitvalsbasis voor stages en competities. Golazo huurt er een huis voor hen en stelt de indoorhal ter beschikking. “Op zich zou het beter zijn om in Dnipro te trainen want dat blijft mijn thuis”, zegt Mahuchikh, “maar dat is nu niet veilig.”

Mahuchikh is nationaal recordhoudster in het hoogspringen (2,06 meter indoor, 2,05 meter outdoor). Het wereldrecord bij de juniors (2,04 meter) staat sinds 2019 op haar naam. Op haar erelijst prijken goud op het WK indoor 2022 en EK 2022, twee keer zilver op het WK en vorige week verlengde ze in Istanbul haar Europese indoortitel.

In Tokio pakte ze brons, het goud moest ze laten aan Maria Lasitskene uit Rusland. De olympische kampioene deed in juni in een open brief aan IOC-voorzitter Thomas Bach haar beklag over de uitsluiting van Russische atleten, maar van Mahuchikh moet ze niet op medeleven rekenen. “We waren vrienden voor de oorlog, maar toen die uitbrak hoorde ik niets van haar. Geen berichtje in de trant van: ‘Alles oké met jou? En met je familie?’ Neen, ze zweeg. Stilte. Tot ze die brief schreef. Dat vond ik teleurstellend.”

Vluchten uit de stad

Op 24 februari 2022 werd de wereld voor Mahuchikh en haar landgenoten brutaal op haar kop gezet. “Ik hoorde ineens ontploffingen en raketinslagen en dacht: mijn God, het is zover. Ik belde mijn vader wakker. ‘Papa, de oorlog is begonnen, sta op!’ Hij dacht dat ik hem voor de gek hield.”

Mahuchikh belde die dag ook haar coach op met de vraag: wat gaan we nu doen? Ze beslisten om het centrum van de stad te verlaten, op zoek naar veiliger oorden. “Ik heb documenten en geld in een valies gestoken, een beetje kleding ook, en twee trainingslogboeken. Meer niet. Of ik vreesde voor mijn leven? De eerste dagen waren beangstigend. Maar als ik het nieuws hoorde, dan besefte ik dat het in de bezette gebieden veel erger was. Daar werden kinderen, moeders en oma’s vermoord.”

Yaroslava Mahuchikh: "Een sorry is niet genoeg als er zoveel mensen dood zijn gegaan." Beeld Photonews

Mahuchikh trad aan op het WK indoor in Belgrado. Drie dagen waren ze met de auto onderweg naar Servië. “Ik twijfelde of het wel de juiste beslissing was. Maar atletiek is mijn job en mijn coach vond dat ik op de piste net zo hard moest vechten voor mijn land als de militairen dat thuis deden. In Belgrado was ik echt gebeten om dat goud te winnen, zodat ik de Oekraïners toch een glimlach kon schenken. Ik zal altijd dat geel en blauw met trots dragen. Het zijn de kleuren van een sterk volk, dat nooit opgeeft en in de overwinning gelooft.”

Mahuchikh deed meer dan alleen winnen. Ze gaf openlijk en ongezouten haar mening tijdens talrijke interviews. Als atlete werd ze het gezicht van de Oekraïense sporters. “Soms lijkt het wel alsof ik een ambassadrice ben omdat ik met journalisten praat.”

Ook nu houdt ze zich niet in. Zo kan ze zich niet vinden in de dreiging van het Oekraïnse olympische comité om de Spelen te boycotten indien het IOC straks Russische atleten onder neutrale vlag toelaat in Parijs. “De Spelen zijn voor alle atleten belangrijk en heel de wereld kijkt ernaar. Als we niet meedoen, dan kunnen we Oekraïne niet vertegenwoordigen en tonen hoe mentaal sterk we zijn.”

Voor Mahuchikh weegt de zichtbaarheid van Oekraïnse sporters op tegen de mogelijke aanwezigheid van Rusland in Parijs, zegt ze. “De confrontatie zal niet makkelijk zijn want je weet dat ze een genocide plegen op ons volk. Bach zei dat de Russische atleten een document moeten ondertekenen waarin ze zich uitspreken tegen de oorlog. Maar wat betekent zo’n papiertje? In de praktijk steunen ze het wel. Tijdens hun nationale kampioenschappen deden ze mee met het embleem van CSKA op hun tenue, een teken van het leger. Dus voor mij volstaat dat niet. Laat hen weer meedoen als de oorlog gedaan is en het grondgebied van Oekraïne opnieuw autonoom is. Een sorry is niet genoeg als er zoveel mensen dood zijn gegaan.”

In rouw

Al 236 Oekraïnse profsporters en coaches kwamen om het leven tijdens de oorlog. Mahuchikh verloor voorlopig geen naasten, maar kent genoeg mensen die wel in rouw zijn. “Zoals Kateryna Tabashnyk, die vorige week brons won in het hoogspringen. Zij droeg haar medaille op aan haar moeder, die in augustus een raketaanval in Charkiv niet overleefde. En bij een inslag op een flatgebouw op 14 januari in Dnipro stierf de oude voorzitter van onze atletiekclub.”

Eind december keerde Mahuchikh, ondanks alle gevaren, tijdens de feestdagen met de trein toch even terug naar haar geboortestad. “Mentaal had ik dat nodig, want ik miste mijn vader heel hard. Tien maanden, ik was nooit eerder zo lang weg van huis."

Op 14 januari deed ze nog mee aan een competitie in Lviv en vertrok dan naar Heusden. Daar hoopt ze dat er snel een einde komt aan de oorlog. Andere dromen doen er even niet toe. “Ik probeer dezelfde persoon te zijn als ervoor, maar ik houd er toch een gebroken hart aan over. Na één jaar oorlog voel ik wat alle Oekraïners voelen: niemand hoort dit mee te maken.”