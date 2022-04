Magnus Sheffield: ‘Ik liep een fietsenwinkel binnen en ik was meteen verkocht’

Biniam Girmay won Gent-Wevelgem en dat was een verrassing. En dat is ook de overwinning van Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl. Magnus Sheffield is een negentienjarige Amerikaan uit Rochester in de staat New York. Gisteren koerste hij de grote favoriet Remco Evenepoel in het verlies.

Zijn vader is professor kunstgeschiedenis en architectuur aan het Rochester Institute of Technology, een privé-universiteit in de staat New York. Zijn moeder is arts en komt uit Noorwegen. Zo is hoe Magnus aan zijn voornaam komt. Magnus Sheffield is half Amerikaan, half Noor.

Tegenwoordig woont hij in Andorra in de Pyreneeën. “Ik hou van de bergen. Andorra is spectaculair. En het team heeft een basis in Andorra. Ik kan er elke dag met mijn ploegmaats trainen. Ik ben daar graag, zelfs al is het niet makkelijk om zo ver van mijn familie te zijn.” Als hij niet op zijn fiets zit, trekt hij te voet de natuur in. Hij houdt ook van fotografie en van koken.

Skiën was zijn eerste liefde. De vader van een van zijn vrienden van het skiën had een fietsenwinkel. “Toen ik daar binnenliep, was ik meteen verkocht”, zegt Magnus Sheffield.

Hij begon met mountainbike. En dan ging hij veldrijden. “Ik ging altijd met mijn moeder mee, die bij de masters racete. Wielrennen deden mijn moeder en ik samen.”

Vervolgens ging hij wielrennen op de weg. “Ik reisde met de nationale ploeg naar Europa. Mijn eerste wedstrijden waren kermiskoersen bij de nieuwelingen, in de buurt van Izegem.”

Sheffield werd in 2019 in Harrogate derde bij het juniores WK. Hij is ook een wereldrecordhouder achtervolging op de piste bij de juniores.

2021 was zijn eerste jaar als profwielrenner. Sheffield tekende een contract van twee seizoenen bij Rally Cycling, een Amerikaanse continentale ploeg. Maar na zes maanden was hij daar al weg.

“Mijn trainer bij Rally werkte ook voor Ineos. Hij heeft de eerste contacten gelegd. Vorig jaar kwam er een plek vrij. Ineos wilde inzetten op jonge renners voor wie ze een ontwikkelingsprogramma zouden uittekenen. Ik bleek in die plannen te passen. Ik heb de voorbije maanden een beetje overal gekoerst. Zo leren de andere renners me kennen, zoals Kwiatkowski, Dylan van Baarle, Luke Rowe. Het is voor mij een manier om van ze te leren en hun vertrouwen te winnen. We zijn met meerdere jongere renners nu bij Ineos: mezelf, Ben Turner, Kim Heiduk, Ben Tulett, Tom Pidcock is ook nog erg jong. We maken elkaar beter en we schieten erg goed met elkaar. Er zal altijd wat rivaliteit zijn, dat is normaal. We zijn geen concurrenten van elkaar, misschien is dat wel een verschil met andere ploegen.”

Beeld BELGA

“Dat is vandaag wel gebleken. Ik had echt niet gedacht dat ik hier voor de overwinning zou rijden. Ben Turner heeft een erg goede sprint en dat heeft Tom Pidcock ook. Maar het vertrouwen in mij was er.”

Zijn verleden als skiër komt hem ook in het wielrennen van pas, zegt Magnus Sheffield. “Als ik ga trainen, weet ik zeer goed waar de bochten liggen en welke lijnen ik moet nemen.”

En kasseien zijn geen bezwaar. “Kasseien voelen natuurlijk aan voor mij. Misschien door hoe ik gebouwd ben (volgens procylingstats.com is Sheffield 1,83 meter groot en weeg hij 74 kilo, MG).”

Natuurlijk komt het winnen van de Brabantse Pijl als een verrassing. “Het hele seizoen zit vol verrassingen”, vindt Sheffield. “Het is belangrijk om niet aan jezelf te twijfelen. Je moet weten, als je je zelf niet zo geweldig meer voelt, dat dat voor de anderen net hetzelfde is. Het gaat om de mentale kracht, je moet blijven duwen tot je aan de finish bent.”

Aan zelfvertrouwen had Magnus Sheffield ook in de Brabantse Pijl geen gebrek. Hij zat in een kopgroep met Remco Evenepoel, Warren Barguil, Tim Wellens en Benoît Cosnefroy, die zondag nog tweede eindigde in de Amstel Gold Race.

“Remco koerste erg agressief, een beetje overmoedig zelfs. Wellens was sterk en van Cosnefroy weet ik dat hij in vorm is. Maar wij waren met drie ploegmaats voorin. Dat overtal moesten we in ons voordeel ombuigen. Zoals we dat ook in de Amstel hebben gedaan. Elk van ons drieën kon winnen vandaag. Uiteindelijk was ik het.”

Zondag rijdt Sheffield Parijs-Roubaix. Na Roubaix trekt hij naar de Nations Cup in Glasgow, waar hij de 4 kliometer achtervolging rijdt.